В Польше почтили память жертв Волынской трагедии

Автор: nasze-slowo.pl Украинские дипломаты почтили память жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие дипломаты почтили память жертв польско-украинского конфликта. Украинцы возложили цветы и зажгли лампадки у варшавского памятника Волынской трагедии. Он находится на Старом Жолибоже.

"Чествование поляков, украинцев и представителей других национальностей, которые стали жертвами этих трагических событий, важное для того, чтобы этого не повторилось", - отметил посол Украины. Дипломат сказал, что, прежде всего, мы должны помнить о молитве, ведь важно отдать дань погибшим, сообщает Наше Слово.

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"Мы живем в такое время, когда усиливаются агрессивные движения. Очевидно, мы это хорошо чувствуем в Украине, когда нас атакует Россия, и поэтому должны делать все, чтобы сохранить мир, спокойствие, при этом помня о прошлом", - добавил посол.

Министерство иностранных дел Украины в годовщину Волынской трагедии осудило преступления против мирного населения и отметило недопустимость манипуляций трагической историей и использовании ее в политических целях. "В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украино-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших. В то же время не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944-х со стороны польских политиков и дипломатов", - сказано в сообщении.