В Польше почтили память жертв Волынской трагедии

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1233
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1350
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4860
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 900
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1548
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
Фото
Все фото
16
12
22
4
14
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Видео
Все видео
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1053
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2430
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 324
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 10:53

В Польше почтили память жертв Волынской трагедии

  Комментировать
Автор: nasze-slowo.pl
  Украинские дипломаты почтили память жертв Волынской трагедии
Украинские дипломаты почтили память жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие дипломаты почтили память жертв польско-украинского конфликта. Украинцы возложили цветы и зажгли лампадки у варшавского памятника Волынской трагедии. Он находится на Старом Жолибоже.

"Чествование поляков, украинцев и представителей других национальностей, которые стали жертвами этих трагических событий, важное для того, чтобы этого не повторилось", - отметил посол Украины. Дипломат сказал, что, прежде всего, мы должны помнить о молитве, ведь важно отдать дань погибшим, сообщает Наше Слово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности" - экс-посол Польши

"Мы живем в такое время, когда усиливаются агрессивные движения. Очевидно, мы это хорошо чувствуем в Украине, когда нас атакует Россия, и поэтому должны делать все, чтобы сохранить мир, спокойствие, при этом помня о прошлом", - добавил посол.

Министерство иностранных дел Украины в годовщину Волынской трагедии осудило преступления против мирного населения и отметило недопустимость манипуляций трагической историей и использовании ее в политических целях.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украино-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших. В то же время не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944-х со стороны польских политиков и дипломатов", - сказано в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше почтили память жертв Волынской трагедии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 58746
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 10 Просмотров: 25138
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 17813
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 15165
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12925
История
Нашли гробницу короля
Нашли гробницу короля Просмотров: 1602
Раскопали захоронение ребенка, которому 800 лет
Раскопали захоронение ребенка, которому 800 лет Просмотров: 1026
Часть заключенных отправили на фронт
Часть заключенных отправили на фронт
 Просмотров: 477
Исследователи пересекли океан на лодке из тростника
Исследователи пересекли океан на лодке из тростника
 Просмотров: 225
Нашли захоронение древних воинов
Нашли захоронение древних воинов Просмотров: 711
Больше всего комментируют
10
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
10
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
10
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 822
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua