Попытки эксплуатировать Волынскую трагедию недопустимы - МИД

МИД призывает не манипулировать Волынской трагедией. Фото: Укринформ

Министерство иностранных дел Украины в годовщину Волынской трагедии осудило преступления против мирного населения и отметило недопустимость манипуляций трагической историей и использовании ее в политических целях.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украино-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших. В то же время не можем согласиться с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов", - говорится в заявлении МИД.

"Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, однобокое трактовки и использования ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды", - заявляют в МИД.

В ведомстве выразили надежду на то, что диалог между историками и экспертами будет вскоре восстановлен, "все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами".

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На прошлой неделе посольство Польши в Украине сообщило, что польский Институт национальной памяти разыскивает пострадавших лиц и свидетелей "преступлений геноцида, совершаемых в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве".