Польша ищет свидетелей "геноцида" от ОУН-УПА

Польша ищет геноцид от УПА. Фото: РБК

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА".

Речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическое, психическое издевательство над поляками, уничтожение или похищение их имущества, а также применение других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физическому уничтожению или заставляло оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.

"Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всех тех, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контроль по-европейски: министр из Польши устроит на Донбассе проверку

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".