В пещере нашли украшение, которому 40 тыс. лет

Археологи нашли древнее украшение в пещере на северо-западе Испании. Его возраст составляет около 40 тыс. лет.

Предполагают, что амулет из когтя орла изготовили неандертальцы. Неизвестный мастер придал ему форму кулона вручную, сообщает zn,ua.

Исследователи шутят, называя находку "последним ожерельем, сделанным неандертальцами". По их словам, когти птиц использовали для подобных целей с середины палеолита - более 200 тыс. лет назад.

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В пещере также нашли следы левой лапы испанского императорского орла со многими отметками. Ученые предполагают, что эти птицы имели такое же значение для неандертальцев, как для современных традиционных обществ.

Автор: zn.ua Мастер-неандерталец изготавливал украшения из когтей орла

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