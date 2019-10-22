Показали драгоценность, которой пользовались люди каменного века

В Объединенных Арабских Эмиратах представят древнейшую в мире жемчужину. Демонстрация пройдет в Лувре, Абу-Даби на выставке "10 000 лет роскоши".

Находку обнаружили еще в 2017-м на месте древнего неолитического поселения на острове Марава. Имеет диаметр менее 3 мм и розовый оттенок. Исследования установили, что ее возраст составляет более 7,5 тыс. лет, сообщает The History Blog.

Жемчуг имел ритуальную и эстетическую ценность. Также его использовали в торговле - обменивали на декоративную керамику из Месопотамии, которую также нашли на острове. Перлинг оставался важнейшим элементом экономики сообществ Аравийского залива в течение тысяч лет. Абу-Даби был центром традиционного ныряние за жемчугом и торговли им в XX в.

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"Это потрясающая находка, свидетельствующая о давних истоках нашего взаимодействия с морем. Открытие старейшей жемчужины в мире в Абу-Даби дает понять, что истоки нашей недавней экономической и культурной истории имеют глубокие корни, тянущиеся до зари предыстории", - заявил глава Департамента культуры и туризма ОАЭ Мохамед Халифа Аль Мубарак.

Автор: thehistoryblog.com Древнейшую жемчужину в мире обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах

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