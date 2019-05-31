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пятница, 31 мая 2019 23:13

Ученые отправятся в путешествие на лодке каменного века

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Ученые отправятся в путешествие на лодке каменного века
Воспроизводит древнюю лодку. Фото: polit.ru

Группа археологов из Чехии намерена выйти в море на выдолбленной из ствола лодке.

Его конструкция воспроизводит лодку эпохи неолита, найденную в озере Браччано в Италии, сообщает polit.ru.

Ученые намерены доплыть на лодке до острова Крит.

Лодку создали в Центре экспериментальной археологии в Чехии.

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Экспедиция археологов начнется в гавани Лаврион в Греции. Через 2 недели достигнет Крита. Ученые рассчитывают пройти маршрутами, по которым около 8 тысяч лет назад обсидиан, что добывался на Милосе, доставлялся на Крит и на материк.

Лодка имеет длину в 9 м и вес 1,3 тонны. В плавании его будет сопровождать современный катамаран. Две команды гребцов будут сменять друг друга в течение плавания.

В лесу вблизи села Езуполя Тисменецкого района Ивано-Франковской области начали строить корабль славянского типа эпохи Киевской Руси. Это шестиметровая лодка-довбанка из тополя. Ее делают на базе двенадцатиметровой лодки, которую нашли в 2015 году в селе Староселье, на Волыни.

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