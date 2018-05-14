В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 360
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1602
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 243
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 5094
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1287
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2097
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 47790
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1386
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
4
5
6
5
11
Исследовали яму с отрубленными головами
Исследовали яму с отрубленными головами
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
В тайнике нашли заминированный бидон с документами ОУН
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х
Видео
Все видео
Как во Львове делали игрушки - видео
Как во Львове делали игрушки - видео
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 13023
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3204
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8748
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
1 Просмотров: 396
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 08:20

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

  Комментировать
В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами
Главная улица Лас-Вегаса. Фото: Clément Bardot

15 мая 1905 года на западе США в штате Невада основан американский город Лас-Вегас. Город долгое время был основным пунктом для заправки и стоянки железнодорожных поездов. Сейчас это один из крупнейших мировых центров развлечений и игрового бизнеса. Название "Лас-Вегас" в переводе с испанского означает "луга".

В начале XIX века территория современного штата Невада принадлежала Мексике и была пустынной местностью, мало пригодной к проживанию. После Американо-мексиканской войны 1846-48 годов эта территория стала частью США и на ней был основан форт Бейкер. В 1931 года началось строение плотины Гувера и населения город возросло с 5 тыс. до 25 тыс. Большое количество мужчин со всей страны способствовали развитию рынка развлечений, проституции и азартных игр. В том же году азартные игры легализовали в Лас-Вегасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лас-Вегас с высоты птичьего полета через объектив Говарда Келли

С легализацией азартных игр началась постройка казино и гостиниц. В середине 1950-х годов 8 млн туристов ежегодно посещали город. Известные артисты - Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Дин Мартин и многие другие стали давать шоу. Это привлекло в Лас-Вегас интерес представителей организованной преступности. Однако только через шесть лет им удалось преодолеть сопротивление местных властей и отмыть достаточное количество денег, чтобы построить отель-казино "Фламинго". Его изысканность и блеск, реклама как роскошного отеля в мире, привлек к себе столь большое внимание, что мафия, которая отмывала деньги через банки местных мормонов, построила еще 8 отелей-казино класса люкс.

Лас-Вегас стал американским центром развлечений - только в 1954 году его ежегодно посещало 8 млн человек, тратили в казино города 200 млн долларов. В 1950-х годах Лас-Вегас стал привлекать туристов совершенно необычным зрелищем - всего в 100 км к северу проводились испытания ядерного оружия - "ядерные грибы" от взрывов можно было наблюдать из отелей прямо в центре Лас-Вегаса. Кроме казино город знаменит и тем, что там можно жениться за 5 минут.

4 декабря 1674 на южном побережье озера Мичиган иезуитский священник француз Жак Маркетт основал миссионерский пост, на месте которого со временем вырос город Чикаго.

Автор: Ольга ВАСЬКИВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 114243
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 47781
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 32465
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 4 Просмотров: 29320
&quot;Сестра, у нас буйный&quot;: чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
 5 Просмотров: 22918
История
Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард"
Первый украинец в международном ПЕН-клубе имел прозвище "Леопард" Просмотров: 126
Под слоем вулканической лавы раскопали лошадь
Под слоем вулканической лавы раскопали лошадь Просмотров: 486
Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица
Поляки основали концлагерь для украинцев на месте филиала Аушвица
 Просмотров: 846
Исследовали яму с отрубленными головами
Исследовали яму с отрубленными головами
4
 Просмотров: 3294
Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену
Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену
 1 Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
15
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
4
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
Голосов: 587
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua