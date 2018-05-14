В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Главная улица Лас-Вегаса. Фото: Clément Bardot

15 мая 1905 года на западе США в штате Невада основан американский город Лас-Вегас. Город долгое время был основным пунктом для заправки и стоянки железнодорожных поездов. Сейчас это один из крупнейших мировых центров развлечений и игрового бизнеса. Название "Лас-Вегас" в переводе с испанского означает "луга".

В начале XIX века территория современного штата Невада принадлежала Мексике и была пустынной местностью, мало пригодной к проживанию. После Американо-мексиканской войны 1846-48 годов эта территория стала частью США и на ней был основан форт Бейкер. В 1931 года началось строение плотины Гувера и населения город возросло с 5 тыс. до 25 тыс. Большое количество мужчин со всей страны способствовали развитию рынка развлечений, проституции и азартных игр. В том же году азартные игры легализовали в Лас-Вегасе.

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С легализацией азартных игр началась постройка казино и гостиниц. В середине 1950-х годов 8 млн туристов ежегодно посещали город. Известные артисты - Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Дин Мартин и многие другие стали давать шоу. Это привлекло в Лас-Вегас интерес представителей организованной преступности. Однако только через шесть лет им удалось преодолеть сопротивление местных властей и отмыть достаточное количество денег, чтобы построить отель-казино "Фламинго". Его изысканность и блеск, реклама как роскошного отеля в мире, привлек к себе столь большое внимание, что мафия, которая отмывала деньги через банки местных мормонов, построила еще 8 отелей-казино класса люкс.

Лас-Вегас стал американским центром развлечений - только в 1954 году его ежегодно посещало 8 млн человек, тратили в казино города 200 млн долларов. В 1950-х годах Лас-Вегас стал привлекать туристов совершенно необычным зрелищем - всего в 100 км к северу проводились испытания ядерного оружия - "ядерные грибы" от взрывов можно было наблюдать из отелей прямо в центре Лас-Вегаса. Кроме казино город знаменит и тем, что там можно жениться за 5 минут.

4 декабря 1674 на южном побережье озера Мичиган иезуитский священник француз Жак Маркетт основал миссионерский пост, на месте которого со временем вырос город Чикаго.