В Одессе вспыхнула эпидемия

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1557
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 342
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
5 Просмотров: 1269
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 216
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 675
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 5508
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 801
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 369
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 585
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
10
27
22
9
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1251
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 216
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 720
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2205
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1845
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1171
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 08:20

В Одессе вспыхнула эпидемия

  Комментировать
В Одессе вспыхнула эпидемия
Одесский городской театр сгорел 2 января 1873. Вспыхнул газ в ночном часам. Автор: archodessa.com

В Одессе вспыхнула эпидемия чумы 2 августа 1812-го. За год умерло больше 2,5 тыс. человек.

В 1803 году Одесса была небольшим приморским городком, окруженным сухой степью. Арман Эмманюэль дю Плесси герцог де Ришелье прибыл в Одессу как военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Восстановил торговлю через Одесский порт. Пятую часть таможенных сборов отдавал на развитие города. Расцвет остановила эпидемия чумы.

С окончанием войны между Российской империей и Турцией чума была в Стамбуле, на Кавказе и во владениях Турции на реке Дунай. На кораблях болезнь завезли в город греческие купцы. В одесской гостинице для актеров умерли внезапно сразу три актрисы, они купили шали у греков.

Ришелье собрал медицинский совет и объявил аварийное состояние в городе. Его разделили на 5 частей. Каждую поручили отдельном врачу. Особые карантинные учреждения оборудовали в крепости Одессы и в городской инфекционной ликарни. За день в умирало до 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Герцог Ришелье превратил Одессу из села в город

Был запрет на вылов рыбы, не принимали новые корабли торговцев. Всех сухопутных обращали из города в карантинных пунктов на 30-дневное наблюдение.

Зимних праздников тогда не отмечали. Эммануэль де Ришелье запретил жителям выходить из домов. Воду и продукты одесситам поставляли централизованно - в каждый дом дважды в день подъезжала подвода или сани. Хлеб, крупы, письма окуривали серой. Мясо погружали в холодную морскую воду, а деньги - в уксус.

В январе 1813 года эпидемия пошла на спад. 2656 одесситов умерли от чумы. Это десятая часть населения города.

В Одессе торжественно открыли первый Городской театр 10 февраля 1810-го. Давали одноактной оперы Сергея Вязмитинова "Новое семейство" и водевиль Якова Княжнина "Траур, или Утешенная вдова". Город получил право строить театр за шесть лет до этого.

Театр перестал работать 1812-го. Греческие купцы завезли в город чуму, которая была в Европе. В одесской гостинице умерли внезапно сразу три актрисы, купили шали и платки у греков. После этого российские трупы прекратили свои выступления. В ночь на 2 января 1873 театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только за 11 лет.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе вспыхнула эпидемия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 12951
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 12240
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 7452
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 5472
Вышел на сцену пьяным: певец опозорился на сольном концерте
Вышел на сцену пьяным: певец опозорился на сольном концерте 1 Просмотров: 4401
История
Археологи откопали уникальные древнеримские мечи
Археологи откопали уникальные древнеримские мечи Просмотров: 450
В Украине появилась новая административно-территориальная единица
В Украине появилась новая административно-территориальная единица
 1 Просмотров: 909
Украинцы договорились о перезахоронении бойца УНСО, погибшего в Грузии в 1993-м
Украинцы договорились о перезахоронении бойца УНСО, погибшего в Грузии в 1993-м 1 Просмотров: 225
Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров
Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров
 Просмотров: 792
Запустили виртуальные экскурсии по улицам города периода Руси
Запустили виртуальные экскурсии по улицам города периода Руси Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
3
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 260
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть