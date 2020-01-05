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воскресенье, 05 января 2020 23:13

В музей передали документ с подписью отца Бандеры

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Историко-мемориальному музею имени Степана Бандеры в селе Старый Угрынив Калушского р-на Ивано-Франковской обл. передали свидетельство о рождении и крещении, подписанное священником Андреем Бандерой.

Он является отцом проводника ОУН Степана Бандеры, сообщает "Історична правда".

"Нашел и приобрел оригинал свидетельства о рождении, выданного и подписанного собственноручно отцом Андреем Бандерой в ноября 1915 года", - сообщил политик Роман Ткач. Он передал документ в музей.

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Андрей Бандера жил в 1882-1941 годах. Был священником УГКЦ, культурно-общественным деятелем и политиком Западноукраинской Народной Республики. Организовывал украинскую власть в Калушском уезде. Участвовал в Украинско-польской войне, служил капелланом. Был арестован советскими репрессивными органами, расстрелян в 1941 году.


1 января украинцы отмечают День рождения председателя провода Организации украинских националистов (ОУН (Б)) Степана Бандеры. Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высокой Политехнической Школе.

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Дата
05
января

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