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пятница, 05 марта 2021 01:14

В музее выставили отреставрированный стол Петлюры

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В музее выставили отреставрированный стол Петлюры
Отреставрировали стол, за которым работал Симон Петлюра. Фото: Укринформ

В Винницком областном краеведческом музее презентовали обновленный стол атамана Симона Петлюры.

"2 марта 1919 года Директория покинула Винницу, которая во времена Украинской революции недолгое время была столицей нашей страны. К этой дате мы приурочили событие - презентацию стола Петлюры, артефакта, который хранился в нашем музее с 1965 года. Впервые его представили общественности в 2018 на выставке по случаю годовщины Украинской революции. А потом он попал на реставрацию и после двух лет обновление вернулся в музей", - сообщила директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая, передает "Укринформ".

По легенде, кабинетный резной стол конца XIX в. воины Петлюры вынесли из одного из состоятельных имений города. Предполагают, что именно за ним Петлюра и маршал Польши Йозеф Пилсудский вели переговоры о союзе.

Стол реставрировали в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины в Киеве. Специалисты восстановили столешницу с масонскими изображениями, резьбу, вернули столу его цвет.

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Предмет мебели стал частью экспозиции, в которой воспроизведен вероятный вид рабочего кабинета военного ведомства Директории.

Государственный архив Винницкой области показал ценные документы. Выложил документы УНР и судебное дело лидера повстанческого движения Устима Кармалюка. "Мы оцифровали и представили всем заинтересованным возможность увидеть редкие, я бы даже сказал, уникальные исторические документы разных эпох, которые у нас сохраняются. Это автографы выдающихся деятелей украинской государственности, высших должностных лиц. Например, личные подписи председателя Директории УНР Владимира Винниченко и гетмана Украины Павла Скоропадского, а также Симона Петлюры - главы управы Всеукраинского союза земств", - сообщил специалист отдела информации Государственного архива Винницкой области Константин Завальнюк.

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