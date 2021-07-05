В музее сделали уникальное открытие, осмотрев портрет императорской пары

В Музее искусств американского города Филадельфия обнаружили, что портреты императора и императрицы Мексики нарисовали поверх изображений короля Испании Карла IV и его жены Марии Луизы Пармской.

Портреты императора Мексики Агустина I и императрицы Анны Марии Уэрти принадлежат музею с 1922 года. Их написал ровно за 100 лет до того мексиканский художник Иосиф Ариас Уарте, сообщает The History Blog.

Автор: Philadelphia Museum of Art Портрет императрицы-консорт Анны Марии Уэрти 1822 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли фрагменты крупнейшего средневекового гобелена

Впервые внимание на портреты обратила в 2017 году хранительница музея Сара Мастранджело. Когда рассматривала изображение императрицы под микроскопом, то увидела, что полотно имеет две основы. Дальнейшее изучение в инфракрасном свете показало, что на животе Анны Марии присутствуют глаза, скрытые под краской. В дальнейшем рентгеновский снимок позволил обнаружить другой портрет, перевернутый вверх ногами. Снимок портрета императора показал то же самое. Впоследствии скрытые изображения удалось идентифицировать.

Слои портретов нанесли разные художники. Стиль и техника являются лучшими на первом. Мастранджело считает, что оригинальные портреты - копии портретов испанских монархов, написанных Франсиско Хосе де Гойей. Вероятно, их создали где-то в 1799-м или 1800 году. Уже в 1808-м супругов заставил отречься от власти Наполеон Бонапарт.

Исследовательница добавила, что неизвестно, писались ли оригинальные произведения в Испании или Мексике, но в первом случае уже через два десятилетия полотна оказались в Америке.

Недавно ученые из Лондона визуализировали возможный портрет первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни, спрятанный под портретом другой женщины. Изображение сформировал искусственный интеллект. Любимой художника была английская поэтесса и журналистка, на пять лет старшая Беатрис Гастингс. Она проживала вместе с Модильяни в одной квартире на Монпарнасе в Париже и стала моделью для его картин. Вероятно, изображение другой женщины художник нарисовал поверх старого портрета после разрыва с Беатрис в 1916 году. Хотел вычеркнуть ее из своей жизни.