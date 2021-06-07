Нашли портрет женщины, которую любил известный художник

Ученые из Лондона визуализировали возможный портрет первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни, спрятанный под портретом другой женщины. Изображение сформировал искусственный интеллект.

Любимой художника была английская поэтесса и журналистка, на 5 лет старшая Беатрис Гастингс. Она проживала вместе с Модильяни в одной квартире на Монпарнасе в Париже и стала моделью для его картин. Вероятно, изображение другой женщины художник нарисовал поверх старого портрета после разрыва с Беатрис в 1916 году. Хотел вычеркнуть ее из своей жизни, информирует The Guardian.

Автор: theguardian.com Ретнген показал изображение первой любви Амадео Модильяни, которое он скрыл под портретом другой женщины

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"Портрет девушки" попал в британскую галерею Тейт в 1917 году. Более раннее изображение под ним обнаружили в 2018-м. Тогда очертания скрытой фигуры показал рентген.

Сейчас исследователям с помощью искусственного интеллекта, рентгена и 3D печати удалось восстановить утерянный портрет с цветными и текстурными мазками. Они убеждены, что визуализировали именно Гастингс.

Ведущий исследователь биографии художника Кеннет Уэйн отметил, что Модильяни создал 14 портретов Гастингс и десятки рисунков. Именно в период жизни с ней выработал фирменный стиль с удлиненным лицом и испытал влияния африканского искусства. Ведь сама Гастингс выросла в Южной Африке.

Недавно в фондах парижской художественной галереи Charles Ratton & Guy Ladriere случайно обнаружили фрагменты крупнейшего средневекового гобелена "Апокалипсис". Они лежали в хранилищах с 1924 года. Основную часть гобелена из 64 фрагментов с 1954 года хранят в Анжерском замке, что в городе Анже, департамента Мен и Луары. Общая длина составляет 140 м. Ковры соткали из шелка и шерсти в 1375 году по заказу герцога Людовика I, а эскизы создал художник Жан де Брюгге.