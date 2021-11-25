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воскресенье, 28 ноября 2021 23:09

В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
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В Музее Голодомора в Киеве завершили строительство четырех спрятанных в земле этажей. Начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить черновые работы в здании.

Показал строиплощадку и рассказал Gazeta.ua об особенностях сооружения руководитель авторского коллектива архитекторов строительства Музея Голодомора Андрей Миргородский.

Автор: Тарас Подолян
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"Мы в зеленой зоне, которую киевляне очень бережно хранили все время. На нее распространяются все типы ограничений, которые только действующих в Украине. Здесь буферная зона Киево-Печерской лавры, охраняемая ЮНЕСКО. Коммерческое и гражданское строительство запрещается. Возили наш проект в штаб-квартиру организации в Париж. И для него сделали исключение. Это мемориальный комплекс, связанный с тяжелым этапом истории страны", - говорит архитектор.

В 2006 году он вместе со скульптором Анатолием Гайдамакой победил на международном конкурсе проектов Музея Голодомора. Предусмотрели строительство в две очереди. В первую входил мемориальный знак "Свеча памяти", музейный зал под ним, смотровая площадка и аллея "черных досок". Их построили в 2008 году. Вторая очередь – помещение музея общей площадью 15 тыс. м кв.

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Проходим мимо мемориального знака с Залом памяти. Вокруг действующей части музея проводят частичную реконструкцию. Строители подпиливают и монтируют гранитные плиты вокруг пандуса и спуска к аллее "черных досок".

"Внесли коррективы, связанные с новыми нормами по безбарьерной среде – пандусы, перила, специальные знаки, – объясняет архитектор. – А еще с 2008 года освещение и некоторые элементы отделки износились и тоже нуждаются в ремонте. Освежили озеленение".

Подходим ко входу в шахту наклонного лифта. Это первая подобная конструкция в Украине. Его уже смонтировали, но доделывают стены и потолок. Площадка перед лифтом заставлена ​​мешками со строительными материалами и упаковками с плиткой.

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Автор: Тарас Подолян
  Строительство второй очереди Музея Голодомора в Киеве начали в 2017 году
Строительство второй очереди Музея Голодомора в Киеве начали в 2017 году

"Приходит много пожилых людей. Чтобы удобно могли перемещаться от действующего зала в будущий музей спроектировали такое сооружение, - продолжает Андрей Миргородский. – Хотя здесь большой склон, теперь проехать на коляске можно от верхней части Печерска – с улицы Мазепы, через музей, до Парковой дороги – берега Днепра".

По всей длине – более 200 м, над наклонным лифтом растет трава. Как и наверху на входе в лифт, на промежуточном выходе у аллеи "черных досок" и конечном - у нового музейного помещения, работают строители. Подсыпают основание отсевом и выкладывают тротуар светлым камнем-песчаником. По бокам делают парапеты из черного гранита.

Аллеей спускаемся к зданию музея. Возле нее стоит автомобиль-бетоносмеситель. Женщина-строитель лет 45 в оранжевой каске и теплой куртке с надписью "Ромекс-бетон" открывает заглушку и набирает раствор в большую емкость. Цепляет ее к крюку крана. Тот переносит на постройку, где заливают крышное перекрытие.

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"Чтобы не портить облик местности, я предложил покрыть крышу газоном. С его помощью хорошо впишемся в парковую зону, - делится специалист. - Сверху будет виден только зеленый ковер, ни одного вентиляционного прибора, двигателя или трубы. Это требование ЮНЕСКО, все прячем".

У входа в помещение музея стоит вагончик с металлопластиковыми окнами. В середине яркий свет, стоят столы с документацией и планами, за ними сидят несколько молодых мужчин. Захожу поинтересоваться, сколько людей задействовано на строительстве.

Строительство второй очереди Музея Голодомора в Киеве начали в 2017 году
Фото: Тарас Подолян
Музей имеет четыре этажа. Они скрыты под землей
В начале ноября 2021 года начали заливать перекрытия. Его покроют землей и засеют газонной травой
На строительстве музея задействовано около 180 рабочих
Завершить строительство здания планируют в 2022-м. Тогда возьмутся за отделку и экспозицию

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"Всего около 180, – отрывается от бумаг представитель генподрядчика Александр Исаев. – Долго заливали стены, потому что высота помещений до 12 метров. Сейчас большинство работает над перекрытием, которое только начали делать. И в декабре планируем завершить. Затем примемся за утепление и гидроизоляцию. Там под газон должны воплотить сложную конструкцию. Это ведь не просто насыпать на бетонную плиту землю и засеять травой. Это так не работает. Оно умрет через полгода. Нужна система полива и дренажа".

О строительстве музея и экспозиции Зале памяти читайте больше в журнале "Країна" за 25 ноября 2021 года.

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Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чествуют погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября. В этот день проводят поминальные богослужения, посещают памятные места. В 16:00 приобщаются к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Голодомор оказала советская власть в 1932-1933 годах, чтобы сломить украинское сопротивление режиму. Государственные органы изъяли продовольствие и закрыли границы. Люди умирали от голода. Руководство Советского Союза скрывало массовую смертность в Украине и отказалось от благотворительной помощи, которую предлагали другие страны и диаспора.

К 88-й годовщине трагедии Украинский институт национальной памяти проводит информационную кампанию "Дети - самые уязвимые жертвы геноцида". Призывают беречь память об уничтожении украинцев и уважать тех, кто пережил трагедию. Обращают внимание на необходимость искать пути передачи информации о сложной странице украинской истории современным детям и подросткам, но не травмировать их.

"Дети стали жертвами "человеконенавистнической" политики большевиков. Около 1,5 миллиона украинцев в возрасте до 10 лет погибли в результате искусственного голода, – говорит глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. - Те же из выживших детей стали носителями шокирующего опыта и правды, которую десятилетиями пыталась скрыть советская пропаганда. Их истории, свидетельства, жизненный опыт – это неоценимый вклад в сохранение национальной памяти украинского народа, неотъемлемая составляющая познания Голодомора как одного из самых ужасных преступлений против человечества в XX веке".

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