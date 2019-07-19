В московской тюрьме умер украинский политик

Августин Волошин возглавлял Карпатскую Украину 3 дня Фото: sebt.dn.u

Президент Карпатской Украины и священник Августин Волошин умер в московской Бутырской тюрьме 19 июля 1945 года.

В октябре 1938-го после Мюнхенского сговора Германии, Великобритании и Франции по Чехословакии ее правительство предоставило Подкарпатской Руси автономию. Волошин возглавил автономное правительство нового государства. Однако, впоследствии по решению Венского арбитража Германия и Италия передали часть Закарпатье Венгрии.

15 марта 1939 украинцы провозгласили независимость Карпатской Украины и избрали Волошина ее президентом. В это время уже шли активные боевые действия украинских воинов Карпатской Сечи против венгров. Несмотря на отчаянное сопротивление венгры полностью оккупировали Закарпатья через 2 дня.

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После этих событий мужчина эмигрировал вместе с украинским правительством за границу и поселился в Праге. Преподавал педагогику в Украинском свободном университете, впоследствии был избран ректором. В мае 1945-го с введением войск СССР на территорию Чехословакии в собственном доме Волошина схватили спецслужбы СМЕРШа. Вывезли в Москву и арестовали. 19 июля 71-летний мужчина скончался. По официальной версии - от паралича сердца. По другой, его имя имело большой вес в Закарпатье, которое именно в то время присоединили к УССР.

Чехословакия и СССР подписали договор о Закарпатье в Москве 29 июня 1945 года. Именно тогда край, находившийся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР. Передачу Закарпатья Украине вызвали реальные обстоятельства заключительного этапа Второй мировой войны. СССР выходил из нее победителем и угрожал всей Восточной Европе