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суббота, 29 июня 2019 14:37

Подписали важный договор по Закарпатью

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Подписали важный договор по Закарпатью
Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписывает соглашение с Чехословакией о передаче Закарпатья Украине Фото: rambler.ru

Чехословакия и СССР подписали договор о Закарпатье в Москве 29 июня 1945 года. Именно тогда край, находившийся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР.

Передачу Закарпатья Украине вызвали реальные обстоятельства заключительного этапа Второй мировой войны. СССР выходил из нее победителем и угрожал всей Восточной Европе. Также, не последнюю роль в этом событии сыграла и Кошицкая правительственная программа от 5 апреля 1945 года подписанная в Словакии. В ней подчеркивалось, что вопрос о Закарпатской Украине должны решить наиболее справедливо, с учетом волеизъявления местного населения и путем переговоров между СССР и Чехословакией в духе дружбы между ними.

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Тогда в Москву прибывает чехословацкая делегация. 29 июня страны подписывают чехословацко-советский договор о Закарпатской Украине. В нем подчеркивалось, что: "Закарпатская Украина (согласно чехословацкой конституции Подкарпатская Русь) на основании договора от 10 сентября 1919 го заключенного в Сен-Жермене, воссоединяется согласно желанию населения и на основании дружественного договора со своей исконной родиной - Украиной и включается в состав Украинской Советской Социалистической Республики ".

Славянский конгресс в Праге разогнала полиция 12 июня 1848-го. На нем украинцы впервые представили свою политическую программу.

Съезд начал работу 2 июня. Представители разных славянских народов провозгласили программу "австрославизма", которая предусматривала преобразование Австрийской империи в федерацию равноправных народов.

Требования русинов на Закарпатье были зачитаны словацким деятелем Йозефом Гурбаном. Украинцы требовали признания венграми словаков и украинцев отдельными народами, обеспечение их политических прав. Предоставления возможностей свободно открывать школы и учебные заведения. Освободить из тюрем незаконно заключенных украинцем и словаков. Предоставить право создавать национальные общества.

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Дата
29
июня

Подписали важный договор по Закарпатью

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