Полиция разогнала в Праге конгресс с участием украинцев

Славянский съезд в Праге разогнали австрийские войска. Фото: Википедия

Славянский конгресс в Праге разогнала полиция 12 июня 1948. На нем украинцы впервые представили свою политическую программу.

Съезд начал работу 2 июня. На нем представители разных славянских народов провозгласили программу "австрославизма", которая предусматривала преобразование Австрийской империи в федерацию равноправных народов.

Украинцев на конгрессе представляла первая политическая организация - Головна Руська Рада. Она направила в Прагу трех делегатов: Григория Гинилевича, Ивана Борисикевича и Александра Заклинского. Они требуют ликвидировать остатки крепостного права, разделение Галиции на Восточную - Украинский и Западную - Польскую. Поляки выступали против. Настаивали, что решить этот вопрос должен Краевой Сейм.

Украинцам Закарпатья не удалось послать на конгресс ни одного делегата, поскольку за ними следила австрийская жандармерия. Оттуда передали требования наработанные Антоном Добрянским.

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Требования русинов в Закарпатье были зачитаны словацким деятелем Йозефом Гурбаном. Украинцы требовали признания венграми словаков и украинцев отдельными народами, обеспечения их политических прав. Предоставления возможностей свободно открывать школы и учебные заведения. Освободить из тюрем незаконно заключенных украинцем и словаков. Предоставить право создавать национальные общества.

На самом деле западноукраинские деятели были убеждены, что ни на какие уступки поляки и председатель венгерской революции Лайош Кошут не пойдут.

12 июня австрийские войска открыли огонь по мирной чешской демонстрации. Началось большое Пражская восстание. В разгар столкновений конгресс разогнали. Украинцы вернулись домой ни с чем.

Австрийский император Фердинанд І 15 мая 1848 года отменил крестьянские повинности в Галичине. Хотя крепостные повинности существовали по всей Европе, в Галичине они имели и национальный оттенок. Потому что большинство крестьян в крае составляли украинцы, а среди помещиков преобладали поляки. Когда весной 1848 по Европе начинается революция, названная впоследствии "Весной народов", генерал-губернатор Галичины граф Стадион обращается к императору Фердинанду І с просьбой как можно быстрее отменить панщину в провинции. Тот соглашается.