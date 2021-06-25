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пятница, 25 июня 2021 13:27

В Крыму сформировали правительство

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В Крыму сформировали правительство
Сулейман Сулькевич возглавлял Первое Крымское краевое правительство. Имел литовско-татарское происхождение. Фото: wikipedia

25 июня 1918 года в Крыму сформировали Первое краевое правительство. Председателем стал командующий Первым Мусульманским корпусом Сулейман Сулькевич.

Еще за несколько месяцев до этого полуостров контролировали большевики. Оставили его в результате удачного наступления армии УНР под командованием Петра Болбочана и немцев. Военные УНР пытались установить контроль над Черноморским флотом бывшей Российской империи, но немцы ультиматумом заставили их вернуться на материковую Украину. В Крыму они видели очередной источник продовольствия, необходимого для ведения войны, а также базу для флота. Захватили даже часть кораблей ЧФ.

Для беспрепятственного осуществления своих намерений немцы решили сформировать общекрымское правительство на базе крымско-татарского Курултая, но в него должны были войти также представители других народов Крыма. На должность премьер-министра согласовали кандидатуру Сулькевича. Его помощником и и. о. министра внутренних дел стал князь Горчаков, а министром иностранных дел - писатель Джафер Сейдамет. Всего в правительстве работало 12 министерств.

Германия не признала правительство официально, но оказывала ему поддержку. Благодаря этому взяли курс на построение в Крыму независимого государства - ханства. Государственными символами политики выбрали герб бывшей Таврической губернии: голубой флаг с гербом в верхнем углу. Столицей стал город Симферополь, а официальными языками - крымско-татарский, русский и немецкий.

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В своей политике правительство опиралось на помещиков и предпринимателей, ввело свободу торговли, из-за чего не имело поддержки у социалистов и либералов. Всю остальную жизнь на полуострове регламентировали преимущественно законы Российской империи, хотя 11 сентября приняли закон о гражданстве Крыма.

Правительство Сулькевича конфликтовало с Украинской державой Павла Скоропадского. Гетман и его правительство взяли курс на присоединение Крыма к Украине и направляли на полуостров государственные распоряжения, которые Сулькевич игнорировал. Именно поэтому в июне между Крымом и Украиной разгорелась таможенная война. Скоропадский запретил поставку в Крым товаров, почтово-телеграфную связь и железнодорожное сообщение. На полуострове ввели продуктовые карточки.

На переговоры стороны пошли в сентябре. Украина предлагала Крыму широкую автономию, однако правительство Сулькевича предлагало создать федерацию равных государств. Переговоры не завершились из-за поражения и отступление немцев. Именно в связи с этим, 14 ноября 1918 года Сулькевич сложил полномочия, а правительство просуществовало еще один день.

Первый Курултай крымских татар состоялся 9 декабря 1917-го в Бахчисарае. Председательствовал на съезде писатель Асан Сабри Айвазов. Татары выдвинули лозунг "Крым для крымчан!".

По итогам Курултая уже 13 декабря провозгласили Крымскую Народную Республику. На следующий день татары утвердили символику республики: голубой флаг с желтой лентой и герб. Приняли первую конституцию Крыма. В ней обещали соблюдение прав каждого народа на культурное и национальное самоопределение. Провозгласили равенство всех граждан - мужчин и женщин. Фактически объявили первое демократическое мусульманское государство.

Через четверо суток Курултай сформировал национальное правительство - Директорию во главе с Номаном Челебиджиханом, известным как Челеби Челебиев.

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Дата
25
июня

В Крыму сформировали правительство

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