"Крым для крымчан!" - татары создали государственный орган

Крымские татары создали первую демократическую мусульманскую республику Фото: radiosvoboda.org

Первый Курултай крымских татар состоялся 9 декабря 1917-го в Бахчисарае. Председательствовал на съезде писатель Асан Сабри Айвазов. Татары выдвинули лозунг "Крым для крымчан!".

По итогам Курултая уже 13 декабря провозгласили Крымскую Народную Республику. На следующий день татары утвердили символику республики: голубой флаг с желтой лентой и герб. Приняли первую Конституцию Крыма. В ней обещали соблюдение прав каждого народа на культурное и национальное самоопределение. Провозгласили равенство всех граждан - мужчин и женщин. Фактически объявили первое демократическое мусульманское государство.

Через 4 суток Курултай сформировал национальное правительство - Директорию во главе с Номаном Челебиджиханом, известным как Челеби Челебиев. Признают Украинскую Народную Республику. Тогда же узнают, что Украинская Центральная Рада признала Крымскую Народную Республику.

Не признали ее большевики. Еще 16 декабря они захватили Севастополь и разогнали местный совет рабочих депутатов. Матросы начали красный террор. Тогда татары создали в Симферополе объединенный Крымский штаб. Располагал двумя конными и одним пехотным крымскотатарскими полками, украинскими и российскими добровольцами.

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Бои за Крым продолжались весь январь 1918 года, но большевики значительно превосходили татар числом. Челеби Челебиев пытался договориться с ними о мире, однако его арестовали во время переговоров, доставили в Севастополь и расстреляли в тюрьме 23 февраля. Тело выбросили в Черное море.

Большевики захватили Крым и развернули неслыханный террор в отношении крымских татар.

Номан Челебиджихан родился 1885 года в семье муллы. Учился в Бахчисарае, Стамбуле и Санкт-Петербурге, участвовал в просветительских и революционных организациях крымско-татарской молодежи. Челебиджихан – автор национального гимна крымских татар – "Я поклялся!". После Февральской революции был избран муфтием Крыма, а впоследствии – председателем первого Курултая крымских татар.