В Киеве начали крупную акцию против президента

Оппозиционные силы выступили против президента Леонида Кучмы Фото: podrobnosti.ua

16 сентября 2002 года началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения против Леонида Кучмы "Восстань, Украина!". Участники требовали досрочных выборов президента.

Поводом для акции стали события, которые так или иначе касались Кучмы и его рейтинга: дело журналиста Георгия Гонгадзе, скандал вокруг продажи Украиной в Ирак станций радиотехнической разведки "Кольчуга", скандал с темниками в СМИ и Скниловская авиатрагедия в окрестностях Львова. Организаторами акции стали оппозиционные Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия и Блок Юлии Тимошенко.

Несмотря на запрет суда, митинг под лозунгами "Восстань, Украина!" состоялся в 15:00 на Европейской площади столицы. В нем приняли участие от 20-50 тыс. человек. Митинговали и во многих городах Украины, а также в Брюсселе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне.

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Основные силы приняли резолюцию, в которой постановили отстранить Леонида Кучму от выполнения обязанностей президента и объявить досрочные выборы главы государства. Следующую масштабную акцию протеста запланировали на 24 сентября.

Далее началось жесткое противостояние. Милиция оцепила палаточный городок и разогнала митингующих. Сотрудники объясняли, что помогают судебным исполнителям выполнить решение Шевченковского суда, запрещающее проводить акции в центре Киева.

Стихийные протесты оппозиции с перерывами продолжались до июня 2003 года. К основным инициаторам присоединилась "Наша Украина" Виктора Ющенко. Впрочем, отсутствие единства, неспособность выработать четкую программу и перейти от уличных протестов к серьезной стратегической деятельности обусловили поражение оппозиции. Позиция же Леонида Кучмы усилилась.

За время акции и после нее произошло серьезное ухудшение отношений Украины с Западом и увеличение влияния России. Началось преследование Юлии Тимошенко за дело "ЕЭСУ". В обществе распространилась мысль о наличии в стране политических преследований. Суды начали выносить суровые приговоры участникам акции "Украина без Кучмы" 2001 года. Несмотря на это украинцы получили опыт объединения разнородной оппозиции и уличных протестов.

16 сентября почтили память журналиста Георгия Гонгадзе. Учредитель издания "Українська правда" Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Белоцерковского района Киевской области обнаружили его тело без головы. 2009-го в Киевской области нашли останки черепа. Генеральная прокуратура заявила, что они принадлежали Гонгадзе. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе экс-работников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. В январе 2013-го к пожизненному заключению приговорили бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Его обвинили в убийстве Гонгадзе. Заказчиков убийства до сих пор не установили. Георгию Гонгадзе посмертно присвоено звание Героя Украины.