"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко

В 2000-2010 годах независимая Украина имела возможности для мощного развития государства. Но некоторыми шансами страна так и не воспользовалась, рассказывает политолог Виктор Таран:

- Мы трижды потеряли возможность получить План действий по членству в НАТО, потеряли возможность построить рыночную экономику, уничтожив олигархизации. В каждой сфере мы потеряли возможность, потому что мы занимались делением булавы.

Какие главные решения во втором десятилетии влияние на развитие независимой Украины?

Второе десятилетие Украина начинала мощно и уверенно. Правительство возглавлял прозападный премьер Виктор Ющенко. Начались реальные реформы в том числе в энергетическом секторе. В парламенте впервые за годы независимости сформировали коалицию без участия левых партий. Приняли ряд решений, которые приближали нас к ЕС и НАТО. Именно тогда СНБО утвердили Стратегию Украины относительно НАТО, которая определила конечное вступление Украины в организацию. На развитие государства повлияло и убийство журналиста Георгия Гонгадзе и обнародования осенью 2000 года "пленок майора Мельниченко". Тогда Украина вошла в фазу протестов, революций и политических противостояний, которые завершились отставкой Ющенко в апреле 2001 года и приходом к власти олигархической коалиции во главе с донецким кланом. Параллельно с этим Украина сблизилась с Россией, что вызвало волну протестов: "Украина без Кучмы", "Восстань Украина", Оранжевой революции, уличные противостояния 2006-2008 годов, и тому подобное. 2004 - это год Украины в Европе и мире. Тогда певица Руслана победила на Евровидении, а "Золотой мяч" получил футболист Андрей Шевченко. Виталий Кличко стал чемпионом мира по версии WBC.

Была угроза во втором десятилетии кровопролития за наше государство? Как избежали?

В первую очередь надо упомянуть конфликт вокруг острова Тузла, когда Россия пыталась зайти в наши территориальные воды. Мы избежали кровопролития благодаря государственнической позиции, которую проявили Леонид Кучма и тогдашний министр транспорта Георгий Кирпа. Следующий риск возник в первые дни Оранжевой революции. Это был первый опыт таких мощных и массовых акций, который оказался удачным. Милиция и внутренние войска не перешли "красных линий" и не применили чрезмерного насилия. В отличие от марта 2001 года, когда состоялась акция "Украина без Кучмы". Тогда под администрацией президента силовики жестоко избили и разогнали протестующих.

Какие черты украинской нации сформировались во втором десятилетии независимости?

В те годы украинцы впервые почувствовали себя украиннцами. И не в последнюю очередь именно благодаря успехам на международной арене наших спортсменов, деятелей культуры, ученых. Те, кто говорит, что культура и спорт вне политики - ошибаются. Это лучший пример мягкой силы дипломатии. Именно они дают возможность продвигать и популяризировать страну в мире. Их победы способствуют единству нации и росту национальной гордости и идентичности. К начале 2000 годов острого ощущения, что мы украинцы не возникало. Находились тогда на орбите российского информационного поля. Однако со временем все изменилось. И не в последнюю очередь из-за нелепых попыток россиян вмешиваться в украинскую политику в начале 2000-х. С приходом к власти президента Ющенко процесс ускорился. Начали возрождаться черты идентичности. Впервые на общенациональном уровне поставили вопрос о нашем непростом прошлом, начали иначе смотреть на историю связанную с голодомором, ОУН УПА, освободительной борьбой 1917-1921 годов. Открыли архивы спецслужб. Ставили вопрос о восстановлении украинской церкви. В 2008 году, когда было 1020-летия Крещения Руси, в Украине был шанс получить Томос. Но за противодействия внешних и внутренних игроков этого не произошло. В быт начал активно возвращалась государственный язык, украинские исполнители заполонили культурное пространство. Революционным толчком стали первые украинские квоты в кинотеатрах. Эти все украинские черты начали зарождаться, но окончательно сформировались после Революции Достоинства и начала российско-украинской войны.

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Кто в 2000-2010 годах был врагом для Украины, а кто поддерживал?

Украинский враг не меняется тысячи лет - это Россия. И не изменится до тех пор, пока в России доминирует среди элит нарратив имперского проекту. Мы для них были и остаемся колонией и зоной исторических геополитических интересов. Это нужно понимать и готовиться к стратегическому противостоянию. Традиционными нашими союзниками в те годы были страны Балтики, Молдова и Польша и особенно Грузия. Тогдашний президент Михеил Саакашвили стал для нас своеобразной реформаторской иконой. А война России с Грузией и активное участие в ней Украины на стороне последней очередной раз показала правильность этого выбора. К сожалению, мы не смогли сделать правильные выводы, которые обернулось аннексией Крыма. В западном мире союзников не было. Например, Франция и Германия никогда полноценно нас не поддерживали. Более того, они сделали все, чтобы мы не получили ПДЧ в 2008 году. США так же.

Какой вклад в государство сделал Кучма в 2000-2004 годах?

Кучма до кассетного скандала и после - два разных человека. В 2001 году, когда его избирали, он сказал, что "вы меня не узнаете, это будет другой Кучма". Он действительно был человеком, который шел в Европу, строил изменения, возобновлял экономику. Под давлением Медведчука Кучма сделал резкий поворот в Россию. В этом ему помог донецкий криминальный клан и олигархи. Очевидно, что при таких обстоятельствах ни о какой борьбе с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским речи не могло быть. Они стали опорой его режима. Вместе с тем следует отметить его роль в Оранжевой революции. На тот момент Кучма был президентом, он сделал все, чтобы эта революция прошла без кровопролития. Поэтому свою историческую миссию он однозначно выполнил.

Как Оранжевая революция повлияла на развитие государства?

Влияние Оранжевой революции трудно оценить, поскольку она не достигла всех поставленных целей. В целом ее трудно назвать революцией. Где вы видели революцию с танцами и весельем? Активная фаза протестов продолжалась с 22 ноября по 3 декабря, то есть менее двух недель. Именно тогда приняли решение о проведении повторных выборов. Параллельно парламент 8 декабря принял изменения в Конституцию. И все это время мы танцевали и радовались, жили бы в альтернативной реальности. Когда закончился Майдан все очень спокойно разошлись и думали, что придет Ющенко и все будет хорошо. А этого не произошло. Радикальных изменений в экономике не произошло. Зачистки уголовного финансово-политической группы "Донецкого клана" тоже. Если бы их тогда уничтожили, то возможно события 2014 года не возникли. Зато получили скандалы, ссоры между лидерами революции, новые газовые договоренности с Россией. У людей началось тотальное разочаровалось и в результате Янукович стал президентом. Оранжевая революция не стала тем, что могло кардинально изменить страну. Просто люди защитили свой выбор. Единственный плюс в том, что общество научилось противостоять власти. Уроки Оранжевой революции стали неоценимым опытом во время Революции Достоинства.

Автор: vsim.ua Оранжевая революция возникла из-за вероятной фальсификации президентских выборов

Почему в 2005 году президентом избрали Ющенко, а не Януковича?

До сих пор неизвестно кто на самом деле выиграл в 2004 году во втором туре. Это странно слышать, но в 2005 году Ющенко сделал одну из самых больших ошибок он не довел до судебных решений и приговоров факты относительно вероятной фальсификации результатов второго тура. Всех, кто организовывал "карусели", оказывал административное давление, массово забросали бюллетени в урны, так и не наказали. Этому предшествовало то, что осенью 2005 года Ющенко с Януковичем подписали меморандум национального достоинства о сотрудничестве. И в его рамках состоялась амнистия для всех участников выборов 2004-го. Это дало основание для противников Ющенко говорить, что фальсификации не было. Хороший пример тезиса, что "зло нужно жестко наказывать, потому что не наказаное зло возвращается".

Каким был Ющенко как президент?

Он остается одним из самых неоднозначных и недооцененных президентов истории Украины. Начнем с того, что он стал главой в президентской республике, которая через полтора года трансформировалась в парламентско-президентскую. У него почти не было полномочий воплощать свои инициативы. В парламенте он имел 70-80 депутатов из 450. Тогда страной правили коалиции во главе с Януковичем или Тимошенко. Но и в рамках обрезанных полномочий он сделал много. В частности начал возрождать и сформировал национальную память и идентичность. Сделал прорывную реформу в образовании, введя ВНО. Это убило коррупцию в вузах. Началось примирение между ветеранами Второй мировой войны. В этом Ющенко помог Игорь Юхновский. Все активнее начал возвращаться нарратив, что Россия является стратегическим врагом. Кроме этого, Ющенко сделал экономику либеральной. Мы вступили в ВТО. Кстати, к осени 2008 года экономика хорошо развивалась и в этом однозначно большая заслуга Ющенко. Также в 2007 году он не допустил, чтобы Янукович узурпировал власть. Распустив парламент на перевыборы, дал второй шанс "оранжевым лидерам". К сожалению, полноценно этим шансом они не воспользовались. Ну и конечно он является президентом утраченных надежд. Слишком большие надежды на него возлагали люди.

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Почему в 2005 году начался политический кризис? Как он повлиял на развитие независимого государства?

Это был не политический кризис, а удачная политтехнология Юлии Тимошенко, которая организовала демарш накануне избирательной кампании 2016 года. Она прекрасно понимала, что ей лучше идти на выборы с точки зрения оппозиции, а не действующего премьер-министра. Поэтому она придумала "скандал". Он условный, потому что потом Петр Порошенко в судах выиграл дело у Александра Зинченко, доказав, что все обвинения надуманны. Политтехнология негативно повлияла на дальнейшее развитие Украины. В глазах граждан единственная команда Тимошенко и Ющенко развалилась. Их рейтинги обвалились. Началось первое разочарование в Оранжевой революции. Кроме этого, Ющенко, потерявший поддержку в парламенте, начал искать в "Партии регионов". Результатом этого стало подписание меморандума между Ющенко и Януковичем, что позволило последнему восстановиться в украинской политике.

Были попытки во втором десятилетия подчинить Украину к России?

Попытки были. Сначала они происходили на двух фронтах: экономическом и информационном. А начиная с 2006 года, борьба пошла на политическом фронте. Параллельно с этим начали создавать пророссийские движения из отрядов русских добровольцев и казаков. Именно эти отряды потом стали авангардом наступления "русского мира весной" 2014 года.

Как изменилась украинская армия во втором десятилетии?

В те годы ее фактически уничтожили. Армия сокращалась, расходы на ее содержание уменьшались. Состоялась массовая распродажа украинского оружия. Бывший министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания в должности перевел 919 танков Т-72 в статус избыточного имущества. Кстати, недавно Гриценко проиграл судебный иск экс-нардепу Виннику, где пытался доказать, что это неправда. Кроме того, Гриценко полностью убил логистическую службу обслуживания армии. Последствия проявились в 2014 году, когда наши ребята приезжали на восток, а в них не было даже поваров, чтобы готовить еду. Обслуживали военных волонтеры.

Чего Украина достигла за годы независимости?

Не являюсь сторонником тезиса, что украинская независимость существует 30 лет. Считаю, что Украина получила независимость 1918 года во время принятия четвертого универсала. В 1921-м мы потеряли независимость и стали частью СССР. В 1991 году ее восстановили. Сейчас происходит процесс завершения украинской революции, которая началась в 1917 году. Мы продолжаем формировать и получать все политические признаки нации и государства. Возрождать свой уникальный политический код. Наконец спустя более 300 лет получили независимую украинскую церковь. Томос - это фантастическая вещь с точки зрения формирования духовной идентичности. Впереди еще много вызовов по формированию правового государства и создание рыночной экономики. Но база для развития государства у нас есть.

Какие ключевые ошибки допустили в 2000-2010 годах?

Ключевой ошибкой стала внутренняя борьба между лидерами оранжевой революции на протяжении 2005-2009 годов. Еще одной ошибкой является перманентное заигрывание украинских политиков с Россией. Геополитическая многовекторность привела к тому, что по состоянию на 2013 год Европа окончательно "списала" Украина в зону геополитических влияний РФ. Чтобы изменить эту ситуацию мы уже восьмой год ежедневно платим кровавую цену. Но именно эта ситуация привела к тому, что в 2014 году мы перешли к следующему этапу формирования современной украинской нации. Это и является главным последствием для украинской истории непростых и контраверсионных 2000-х.

Второе десятилетие закончилось приходом к власти Виктора Януковича. 17 января 2010 году он победил на выборах и стал четвертым президентом независимой Украины. Он стал единственный главой государства, досрочно самоустранился от власти. Его политика вызвала Революцию достоинства. Он первый, кто открыто способствовал иностранной интервенции в Украину, что вызвало начало Российской вооруженной агрессии.