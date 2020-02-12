Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Традиционным блюдом украинцев на Масленицу всегда были вареники Фото: lady.tochka.net

С 24 февраля начинается Сырная неделя, Колодия или Масленица. Главным блюдом в эти дни в Украине всегда были вареники с сыром.

"Традиция" праздновать Масленицу в Украине с "блинами" зародилась 50 лет назад во времена генсеков Хрущева и Брежнева. Именно они начали новую волну русификации украинских городов", - написал в Facebook Владимир Олдер.

"В конце февраля приходит Масляница; женщины волочат колодку, то есть идут по домам и привязывают парубкам и дивкам небольшую колодку к ноге в наказание за то, что не вступили в брак в прошлый Мясоед. Эту колодку можно снять не иначе как за некоторый выкуп; на собранные деньги пируют и вместо блинов московских подают вареники со сметаной; на Маслянице это главное блюдо", - писал в 1850 году в газете "Петербуржские ведомости" историк и этнограф Николай Маркевич.

Вареник-месяц олицетворял женское начало. Начинка блюда символизировала беременную женщину и продолжение рода.

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"Вареники, начиненные пшенной кашей, воспринимались прадедами как символ будущего урожая; начинка из грибов способствовала мужской силе, из рыбы - женской; вареники, начиненные нарезанными вареными куриными яйцами и зеленью, наделялись большой животворящим силой; вареники с маком олицетворяли многообразие миров и звездного мира; вареники с вишнями или дикими черешнями считались волшебными. Особое же место занимали вареники с сыром, что было символом приумножения и достатка", - пишет Олдер.

Отсюда и возникло пожелание "Чтоб ты жил, как вареник в сметане".

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта. Масленицу в народе называют еще Масленицей, Масленицей, Пущением, Седмицей, Заговеньем.Традиционным блюдом считаются блины и оладьи, они олицетворяют солнце и благополучие. Их щедро смазывают маслом и различными начинками.