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понедельник, 19 апреля 2021 10:28

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

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В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции
19 апреля 1930 года зачитали приговор подозреваемым по делу СВУ. Фото: wikimedia.org

19 апреля 1930 года в помещении Харьковского оперного театра вынесли приговоры членам сфабрикованного "Союза освобождения Украины".

Во второй половине 1929 года в подсоветской Украине арестовали около 700 представителей интеллигенции. Для проведения показательного судебного процесса отобрали 45 человек во главе с академиком Сергеем Ефремовым.

Им инкриминировали участие в контрреволюционной террористической организации под названием "Союз освобождения Украины". Такой организации никогда не существовало, ее сфабриковали карательные органы. Главными центрами СОУ считались Академия наук и Православная автокефальная церковь Украины.

Теракты якобы должны были осуществлять члены "Союза украинской молодежи", объявленной составной частью СВУ, и врачи из ее "медицинской секции". Следствие говорило о связях организации с зарубежным петлюровским центром.

Суд начался 9 марта 1930 года в Харькове. Билеты на процесс распространяли среди работников государственных учреждений. В газетах проводили кампанию против украинских националистов. Обвинительный акт зачитывали три дня.

"СОУ ставила целью свергнуть советскую власть на Украине путем вооруженного восстания с помощью иностранных буржуазных государств и реставрировать капиталистический строй в форме Украинской народной республики", — говорилось в акте.

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Всех обвиняемых приговорили к заключению на разные сроки. Большинство осужденных, а также свидетели, следователи, судьи, обвинители и тогдашние руководители Главного политического управления погибли в советских концлагерях. В связи с делом СВУ арестовали, посадили, сослали или расстреляли более 30 тыс. человек.

Суд над обвиняемыми по делу несуществующей организации "Союз освобождения Украины" начался в Харьковском оперном театре 9 марта 1930 года. Дело сфабриковали в ОГПУ УССР для дискредитации ведущих украинских деятелей. К судебному процессу привлекли около 474 человек.

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Дата
19
апреля

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В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

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