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воскресенье, 22 ноября 2020 01:13

В гробнице священника обнаружили Евангелие на камне

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В гробнице священника обнаружили Евангелие на камне
В Болгарии нашли захоронение священника. Фото: Veliko Tarnovo Regional Museum of History

В Болгарии археологи обнаружили могилу, в которой может быть похоронен православный патриарх XIII века.

Под его головой лежал камень с выгравированными на нем стихами из Евангелия от Иоанна, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Находку сделали в городе Велико Тырново. По мнению археологов, похороненный был как минимум настоятелем монастыря или одним из патриархов Болгарской православной церкви в XIII веке.

На камне исследователи обнаружили надпись староболгарском языке. Он также известен, как церковнославянский. Было написано: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", "То же было в начале с Богом", "Все было создано им, и без него не было бы сделано ничего, что было бы сделано", "В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков".

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"Такие подголовные камни кладут под головы членов высшего духовенства в их могилах. На данный момент невозможно сказать с абсолютной уверенностью, кто именно был похоронен в этой могиле. Но можно предположить, что он был, по меньшей мере, настоятелем монастыря. Есть гипотеза, что он был одним из болгарских патриархов. Возможно, это был высокопоставленный священнослужитель по имени Иоанн, который попросил поместить под голову в могиле цитату из Святого Евангелия от Иоанна", - заявил ведущий автор исследования, профессор Хитко Вачев.

В Болгарии археологи расшифровали надпись на надгробии римского легионера. Биографический надпись, вероятно, выполнил освобожденный раб, сообщает Archaeology in Bulgaria.

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