В горах обнаружили останки монаха-отшельника

Захоронение может изменить представление об истории монастыря. Фото: CENIEH

Древнее захоронение христианина обнаружили в скале у пещерного христианского скита Сан-Тирсо и Сан-Бернабе на севере Испании.

Гробница относится к VII-VIII в., сообщает Национальный центр исследований человеческого развития.

Ученые обнаружили в гробнице из известняка скелет взрослого человека. Он похоронен согласно христианской традиции - головой на запад. Тело могло принадлежать раннехристианскому отшельнику.

Находка доказывает, что христианские богослужения в скальном ските Сан-Тирсо и Сан-Бернабе происходили на несколько веков раньше, чем считали до сих пор.

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Захоронение обнаружили в пещерах карстового комплекса Охо Гуарене. Это сеть из 400 пещер.

В испанском городе Мула археологи раскопали древний саркофаг вестготов. Его обнаружили в пределах древнеримской виллы Лос-Вильярикос, которая пришла в упадок около 1,6 тыс. лет назад. После этого ее часть превратили в некрополь и построили храм.