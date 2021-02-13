В Голливуде сняли фильм в новом жанре

Постер первого голливудского фильма ужасов "Дракула" презентовала кинокомпания Universal Pictures. Фото: https://www.universalpictures.com

На экраны американских кинотеатров 15 февраля 1931-го вышел голливудский фильм "Дракула". Главную роль Трансильвании графа-вампира Дракулу сыграл актер венгерского происхождения Бела Ференц Дежьо Блашко.

За четыре года до того в бродвейском театре показали постановку пьесы "Дракула". Роман о графе-вампире написал ирландский писатель Брэм Стокер. По сюжету молодой адвокат Джонатан Харкер едет в Трансильванию по делам в графа Дракулы. Древний вампир увязывает Харкер в замке. Во время путешествия в Англию Дракула убивает всех, кто находится на борту судна. В опасности невеста Харкера Мина и ее подруга Люси.

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Коммерческий успех постановки привлек внимание киностудии Universal Pictures. Там решили снять первый фильм ужасов. На главную роль пригласили Белу Лугоши, который в театре играл Дракулу. Белла практически отказался от грима и создал классический образ вампира-аристократа. За весь фильм зрителю ни разу не показали вампирских клыков Дракулы. Не было сцен, где видно, как вампир кусает своих жертв.

"Дракула" пользовался грандиозным успехом у зрителей. Бела Лугоши так и остался актером одной роли. Играть в серьезных фильмах его не приглашали. Завещал похоронить себя в костюме Дракулы.

Известный роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула" впервые опубликовано 26 мая 1897-го. Роман принес славу Стокеру, но не прибыли.