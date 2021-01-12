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вторник, 12 января 2021 11:25

В Европе запретили партию

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В Европе запретили партию
Свергнутый и расстрелянный военными президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску возглавлял коммунистическую партию страны Фото: rri.ro

12 января 1990 года Румыния первой из стран Восточной Европы запретила Коммунистическую партию.

Ее объявили вне закона еще 29 декабря 1989-го декретом Фронта национального спасения. Решение приняли в связи с тем, что партия служила режиму президента Николае Чаушеску.

Большинство населения страны радостно приветствовало новость о запрете.

Новый лидер Румынии, бывший коммунист Ион Илиеску, вскоре подчеркнул, что Коммунистическая партия выступала против национального духа.

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Позже часть коммунистов сформировала Партию социалистической альтернативы. 2010 года ее переименуют в румынскую Коммунистическую партию, но по решению суда 2013-го членов партии заставят сменить название. Через 2 года станет Социалистической партией Румынии.

Также 2006 года в стране зарегистрировали Коммунистическую партию - Nepecerişti. Ее члены никогда не входили в бывшую правящую и осуждали режим Чаушеску. Несмотря на это, 2008 года власть распустила ее. Окончательно прекратила свое существование 2014-го.

Священник Ласло Текеша выступил против румынского президента Николае Чаушеску 16 декабря 1989-го. После речи в церкви румынского города Тимишоара его арестовали военные.

Слухи о событиях у епископского дома подняли Тимишоару. Это стало толчком к началу революции. Диктатор Николае Чаушеску отдал приказ стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. По разным оценкам убили до 10 тыс. человек.

22 декабря Николае Чаушеску вынужденно оставил охваченный протестами против его правления Бухарест. Власть перешла к Фронту национального спасения.

Армия стала на сторону протестующих. Диктатору вместе с женой удалось сбежать на вертолете.

На следующий день румынского президента задержали и отдали под суд. Через несколько часов после трибунала супругов Чаушеску расстреляли. Видеозапись казни транслировался во многих странах мира.

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Дата
12
января

В Европе запретили партию

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