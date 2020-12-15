Казнь президентской семьи транслировали по телевидению

Революция в Румынии 1989-го привела к свержению диктаторского режима Фото: legaltechnique.org

Священник Ласло Текеша выступил против румынского президента Николае Чаушеску 16 декабря 1989-го. После речи в церкви румынского города Тимишоара его арестовали военные.

Пастор Текеша смело обличал произвол чиновников и преступления коммунистической власти. Его попытались выселить из дома. Но прихожане окружили его живым кольцом для защиты епископа. Позже к ним начали присоединяться и оппозиционно настроенные румыны. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня людей погибла.

Слухи о событиях у епископского дома подняли Тимишоару. Это стало толчком к началу революции. Диктатор Николае Чаушеску отдал приказ стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. По разным оценкам убили до 10 тыс. человек.

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22 декабря Николае Чаушеску вынужденно оставил охваченый протестами против его правления Бухарест. Власть перешла к Фронту национального спасения.

Армия стала на сторону протестующих. Диктатору вместе с женой удалось сбежать на вертолете.

На следующий день румынского президента задержали и отдали под суд. Через несколько часов после трибунала супругов Чаушеску расстреляли. Видеозапись казни транслировался во многих странах мира.

В Праге 17 ноября 1989-го полиция разогнала студенческую демонстрацию, приуроченную к 50-й годовщине расправы нацистов над чешскими студентами. Действия чешских властей тогда спровоцировали волну протестов по всей Чехословакии. Они вылились в бархатной революции, которая привела к падению коммунистического режима.