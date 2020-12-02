В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт

Составитель книги "Наш герб" Богдан Завитий считает, что Украина может иметь большой герб. В течение исторического бытия украинцы создали разнообразную государственную символику. Из нее можно сделать хорошую геральдическую композицию с трезубцем в центре. Об этом он рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Главные претенденты на герб Украины определились еще во время дискуссии 1917 года: галицкий лев, киевский архистратиг Михаил и казак с мушкетом - символ Войска Запорожского - Гетманщины. Лев был гербом Королевства Руси, которое известное нам, как Галицко-Волынское государство. Впоследствии - Русского воеводства - до разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. После "весны народов" 1848-го он стал национальным символом галицких украинцев", - отметил исследователь.

Автор: unian.ua Флаг Народной Народной народної Народного народного Народную народну гвардии из Яворова на Львовщине, 1848 года. Старейший сохранившийся флаг с изображением льва, поднимается на скалу

Золотого коронованного льва, который поднимается на скалу, изображали на синем фоне.

"Именно от него происходит наш сине-желтый флаг. Когда не было возможности изобразить льва на хоругвях, то шли простым путем - совмещали две горизонтальные полосы - синюю и желтую, - продолжает Богдан Завитий. - Их стали называть "руськими красками", галицкие украинцы тогда называли себя еще русинами. Этот флаг после падения самодержавия в России на Приднепровской Украине прижился сразу. А вот насчет герба в течение едва ли не всего 1917-го продолжались жаркие дискуссии.

Именно от него происходит наш сине-желтый флаг. Когда не было возможности изобразить льва на хоругвях, то шли простым путем - совмещали две горизонтальные полосы

Архистратиг Михаил - герб Киевской земли, воеводства, губернии, а впоследствии - и самого города. Галичане понимали, когда появится Украина, то должна быть соборной, и герб нужно создавать соответствующий. После польского восстания 1863 года начали воспринимать как символ Приднепровской Украине. Популярным был, в частности, щит, разделенный на две части. В одной - лев, второй - архистратиг Михаил. Внизу писали "Боже Украины спаси".

Автор: facebook.com/bohdan.zavitiy Архистратиг Михаил на казацком знамени времен гетманства Ивана Мазепы. Кон. XVII - нач. XVIII в.

В 1917-1918 годах архистратиг Михаил имел свою партию сторонников. Вышла брошюра "Катехизис украинцев", где указано, что "гербом Украины является архистратиг Михаил, который "защищает Украину от всего злого". Выдали открытку с ним, медальон. Имел сильные позиции.

Казак с мушкетом - символ Войска Запорожского. Представлял очень весомую и яркую страницу в истории украинской государственности. Под конец существования Гетманщины его уже называли "гербом нации". 1918 года почти дошло до утверждения гербом. С трезубцем на шлеме - авторства Георгия Нарбута. Просто Гетманат упал и дело не довели до конца.

Вокруг этих трех символов и крутились все дискуссии, пока не вынырнул трезубец - знак с монет Владимира Великого.

Автор: facebook.com/bohdan.zavitiy Уцелело Уцелело вціліло Уцелели вціліли Сохранилось збереглося Сохранялось зберігалася только одно цветное изображение герба Войска Запорожского - на лицевой стороне флага СЕНЧАНСКОЕ сотни Лубенского полка 1750-1760-х годов. В то время этот символ в Гетманщине трактовалы как "герб национальный"

Шла ли речь во время Украинской революции 1917-1921 годов о большом гербе?

Когда состоялся Акт воссоединения в январе 1919-го, то надо было создавать соборный герб Украины. Тогда провели заседание специалистов, которые определили гербом дводильний щит: в одном - лев, который поднимается на скалу, во втором - казак с мушкетом. Посередине между ними щиток с трезубцем Владимира Великого. Реализовать его не успели - войска УНР отступили из Киева. Наверстать сделано пытался в конце 1930-х Николай Битинский. Он не только писал о геральдике, но и был единственным у нас на протяжении десятилетий, кто и рисовал проекты гербов. Кроме того, был связан с Государственным центром УНР в екзиле. Разрабатывал проекты наград. Создал большой, средний и малый гербы Украины. В большом щитодержателями выступали архистратиг Михаил и галицкий лев. Вокруг них был лавровый венок со сложенными гербами, что должны были представлять различные украинские земли. Казак с мушкетом был главным в комбинации гербов Левобережья. Средний герб у Битинского - щит, разделенный на несколько зон. В центре - щит с золотым трезубцем на голубом поле. Вокруг - исторические гербы украинских земель. Малый державнмй герб Битинского - только золотой трезубец в синем поле. Все эти проекты вышли буклетом листовок в Праге 1939 года. Но остались лишь проэктам.

Автор: kampot.org.ua Проекты малого малого малого , среднего и большого гербов Украины геральдиста Николая Битинского 1939 года

Статью конституции о большом Государственном гербе Украины приняли в 1996 году. Почему с тех пор не удалось его утвердить?

В течение более четверти века наши элиты - художественные, научные, политические - не выявили достаточной зрелости при проведении предыдущих конкурсов. Они заканчивались пшиком. Казалось, если мы не способны создать красивый, современный большой герб Украины, то лучше не трогать этого дела. Нам мало самого трезубца? Поэтому я склонялся к мысли, что больше уже испытывать украинскую государственность великогерботовторчимы трудом и амбиций не стоит. Следует отказаться от этой идеи и просто устранить определение "большой" и "малый" государственные гербы, а оставить один - просто "государственный герб" - "трезубец".

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Какими были предпосылки конкурса?

В этом году руководители парламента неожиданно решили вернуться к этой теме. Сразу было понятно, по крайней мере для меня, что они не осознают, в какой "муравейник" засовывают руку. У нас со времен конкурсов 1996-1997 и 2008-2009 годов сложился круг лиц, которые не покидают надежды войти в историю "великогерботворцамы". И если в дверь не удается зайти со своими творческими видениями сомнительной художественной и геральдической ценности, пытаются пролезть в форточку. В результате до сих пор все заканчивалось или пшиком, или скандалом. Ни один из проектов-победителей предыдущих конкурсов не попал на рассмотрение Верховой Рады - их просто "зарубали" на уровне профильного парламентского комитета. Итак, в августе появилось постановление Верховной Рады, далее - на ее выполнение - Кабинета министров. Срок на все про все - до 1 декабря. Всей логистикой выполнения этих постановлений занималось госискусств при минкульте. Когда мне предложили войти в оргкомитет, не особо колебался. До сих пор я знал о перипетиях с конкурсами на государственный герб лишь из публикаций и по работе с архивными материалами. В книге "Наш герб" и описано, и визуально отображены все перипетии. Много людей квалифицированных и профессиональных отказывались от участия в оргкомитете и жюри. Одни хотели участвовать в конкурсе, другие - опасались, что это не закончится ничем хорошим. Мои рассуждения были таковы: во-первых, кто же в конце концов должен взяться за это; а во-вторых - мне было интересно взглянуть на все изнутри, понять, насколько наше сообщество художественное, зрелое, искусное и умеет читать закон. Не жалею, что согласился.

Автор: liga.net Эскиз большого Государственного герба Украины Алексея Кохана победил на конкусе, который проводило министерство культуры в течение августа-ноября 2020 года. Его выбрали из 125 работ

После обнародования результатов конкурса соцсети заполонили критическими сообщениями в адрес членов комиссии и авторов. Есть ли среди них объективные?

Кто бы ни победил, будут "измена" и "хайп" - я не имел ни малейшего сомнения. Но такие потоки грязи меня удивили. Дилетанты берутся судить об истории и эстетике наших символов, понятия зеленого в этом не имея. Уже не говоря, что от уровня подавляющего большинства представленных на конкурс работ окутывала грусть и наворачивались слезы. Более половины отпало на уровне технического отбора. Люди не читают требований законодательства, статьи 20 Конституции. Главным элементом большого герба должен быть "малый государственный герб Украины". Без вмешательств и изменений. От уровня подавляющего большинства представленных на конкурс работ окутывала грусть и наворачивались слезы Некоторые авторы увлеклись играми в усовершенствование и раскрашивания Тризуба. Это серьезное нарушение - у нас еще с 19 февраля 1992 года официально утверждены цветной и графический стандарты государственного герба, который теперь имеет ярлык "малый" - с пропорциями, схемами и точными расчетами. Также, по конституции, элементом большого государственного герба должен быть герб Войска Запорожского - казак с мушкетом. Прежде всего жюри учитывало соблюдения этих требований. Это была компромиссная формулировка 1996 года, когда статья, где говорилось о государственных символах, стала одним из самых больших камней преткновения. Но та компромиссная формулировка, что в конце концов записали в статье 20-й Основного закона безнадежно рыхлая, нечеткая. Мне нравится, как сформулировал оценку историк Александр Зинченко: такие документы, как наша Конституция 1996 года с ее статьей 20, - могильники компромиссов, которые могут себе болтаться десятилетиями, и не обязательно их шевелить. Автор: facebook.com/dubilet Над работой, которая заняла третье место, трудился коллектив из 12 человек. Вторую премию не присуждали. По положению конкурса, для победителя предусмотрена награда - 100 тыс. грн, за третье место - 30 тыс. грн Обвинения в непрофессионализме и подкупности - безосновательны. Некоторые комментаторы бьют ниже спины и ведут себя очень недостойно. Особенно те, которые участвовали в конкурсе и чувствуют себя обиженными. Этот конкурс доказал: наше общество не имеет ни согласия, ни чувства меры в терзаниях дела большого государственного герба Украины. Оргкомитет же придерживался предписаний Конституции и нынешних постановлений парламента и Кабмина. Конкурс прошел честно.

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Конкурсная комиссия - это еще не окончательная инстанция. Что будет с проектом-победителем дальше?

Далее решение за Верховной Радой. Прежде всего депутаты должны взвесить, мудро ли было возвращаться к вопросу большого герба. Нужен ли он вообще и сумеют ли они собрать конституционное большинство для его утверждения. Не могу понять, почему в СМИ, особенно в соцсетях, воцарились такое отчаяние и посыпания головы пеплом. Всего лишь определены победители конкурса. Дальше дело за парламентом. Надеюсь, его руководители уже поняли, что политическая воля на уровне прихоти (например с тем же большим гербом) не должна разминаться со здравым смыслом. Удивительно, что мало кто обращает внимание на работу, которая получила третью премию. Тот вариант довольно симпатичный, подкупает своим лаконизмом и довольно искусным исполнением Считаю полезным, что этот конкурс состоялся. Так, после объявления результатов хорошо было мало, тем не менее: он максимально обнажил ситуацию. Если бы не провели конкурса и не определили победителей, то дело колотилось бы дальше - с дополнительным конкурсом или еще как. Нет смысла: опять будет с десяток вменяемых работ одних и тех же авторов, плюс нашествие гербовых фантасмагорий и клипарта, что к геральдике никоим боком не причастны. Кстати, победителем признали композицию, которая участвовала в прошлом конкурсе 1997 года. Можно работу-победителя использовать как концепт. Предложить художникам, чтобы его визуализировали, соблюдая основы геральдики. Предали больше современной эстетики, лаконичности. Удивительно, что мало кто обращает внимание на работу, которая получила третью премию (второй было решено не присуждать). Тот вариант довольно симпатичный, подкупает своим лаконизмом и довольно искусным исполнением. Без излишеств и мегаломании - с разнообразными коронами сверху и тяжелыми "гирляндами" внизу. На заседании жюри были замечания к пропорциям щита с трезубцем и щитодержателям - что они несколько мелковаты. В конце концов, это можно было бы филигранно доработать. Для меня эта работа стала самой большой неожиданностью конкурса. Потому что остальные - или "на менеже всё то же", или нашествие безвкусицы и дилетантизма. На рассмотрение Верховной Рады стоило бы вынести оба варианта-победителя. Автор: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua 19 ноября определили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Далее его должна рассмотреть Верховная Рада



Конкурс поручили провести Кабинету министров и определить лучший эскиз. Правительство до 1 октября должно было создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса. До 1 ноября обязали провести общественное обсуждение эскиза, до 1 декабря - определить победителя и представить на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.



Проект постановления перед голосованием



Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.



"Следующий шаг - Минюст подготовит проект Закона Украины" О государственных символах ", которое будет передано в ВРУ. Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством - Верховная Рада объявила конкурс на новый эскиз большого Государственного Герба Украины 25 августа 2020 года. За это проголосовали 279 народных депутатов.Конкурс поручили провести Кабинету министров и определить лучший эскиз. Правительство до 1 октября должно было создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса. До 1 ноября обязали провести общественное обсуждение эскиза, до 1 декабря - определить победителя и представить на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.Проект постановления перед голосованием представил председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины."Следующий шаг - Минюст подготовит проект Закона Украины" О государственных символах ", которое будет передано в ВРУ. Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб ", - сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.