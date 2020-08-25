Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой Герб

Определить победителя конкурса должны до 1 декабря, говорится в постановлении.

Верховная Рада объявила конкурс на новый эскиз большого Государственного Герба Украины. За это проголосовали 279 народных депутатов.

Конкурс поручили провести Кабинету министров и определить лучший эскиз.

Правительство до 1 октября должно создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса, сообщает "Интерфакс-Украина".

А до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза, до 1 декабря - определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

Проект постановления перед голосованием представил председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

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В Конституции указано, что в Украине существует малый и большой Государственный Герб. Утвержден лишь малый Герб - тризуб.

Последний раз правительство утверждало проект большого Государственного Герба в 2009 году, однако тогда его не поддержала Верховная Рада.

Первый конкурс на большой герб объявляли еще в 1993-м, напоминает BBC.

В Конституции указано, что большой Герб Украины устанавливается с учетом малого Герба и герба Войска Запорожского законом, что принимается не менее чем 300 голосами. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого - малый Государственный Герб Украины.