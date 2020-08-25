Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой Герб

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 162
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1710
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2295
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
17
3
8
7
6
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Видео
Все видео
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3681
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3123
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6615
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 819
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 13:12

Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой Герб

  Комментировать
Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой Герб
Определить победителя конкурса должны до 1 декабря, говорится в постановлении.

Верховная Рада объявила конкурс на новый эскиз большого Государственного Герба Украины. За это проголосовали 279 народных депутатов.

Конкурс поручили провести Кабинету министров и определить лучший эскиз.

Правительство до 1 октября должно создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса, сообщает "Интерфакс-Украина".

А до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза, до 1 декабря - определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

Проект постановления перед голосованием представил председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн

В Конституции указано, что в Украине существует малый и большой Государственный Герб. Утвержден лишь малый Герб - тризуб.

Последний раз правительство утверждало проект большого Государственного Герба в 2009 году, однако тогда его не поддержала Верховная Рада.

Первый конкурс на большой герб объявляли еще в 1993-м, напоминает BBC.

В Конституции указано, что большой Герб Украины устанавливается с учетом малого Герба и герба Войска Запорожского законом, что принимается не менее чем 300 голосами.

Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого - малый Государственный Герб Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой Герб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Казаков переселили на Кубань

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 15058
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 8730
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 7173
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 7092
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 6570
Политика
Тимошенко подключили к ИВЛ
Тимошенко подключили к ИВЛ Просмотров: 315
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн Просмотров: 576
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
 Просмотров: 162
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву Просмотров: 549
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
2
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Голосов: 17507
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua