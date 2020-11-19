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четверг, 19 ноября 2020 22:24

Выбрали лучший эскиз большого Государственного герба

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Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Автор: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
 

"Следующий шаг - Минюст подготовит проект Закона Украины" О государственных символах ", которое будет передан в ВРУ. Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб ", - сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Всего жюри прислали 125 работ, на конкурс допустили 112. Среди требований: должен содержать герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

1992-го Кохан стал соавтором Малого государственного герба Украины. Также он был победителем конкурса на эскиз Большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах.

❗Разом з Denis Malyuska, як співголови, оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України,...

Опубліковано Олександром Ткаченком Четвер, 19 листопада 2020 р.

25 августа 2020-го Верховная Рада Украины приняла постановление "Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины". До 1 декабря поручила создать организационный комитет, осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза и определить победителя.

Официальный герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) имеет статус малого герба. Однако описание большого герба законодательно не определен.

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