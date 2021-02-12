В центре Киева построили ядерный реактор

12 февраля 1960-го построили первый украинский ядерный реактор. Фото: УНН

12 февраля 1960-го в Киеве заработал первый украинский ядерный реактор.

Его построили в Киевском институте ядерных исследований НАН Украины. Строительство продолжалось 3 года. Использовали большое количество особого бетона, который был в 2-2,5 раза тяжелее обычного. В раствор для этого добавляли обрезки арматуры, стружки и карбида бора. Специальный бетон поглощал ядерное излучение и обеспечивал биологическую защиту.

Реактор разработала команда физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым. Целью проекта было получить мощный поток нейтронов. Его использовали для других экспериментов. Также реактор производил различные изотопы, которые требовались в промышленности и медицине.

Киевский реактор имел уникальный комплекс горячих камер. В герметичных боксах с помощью манипуляторов оператор, наблюдая сквозь специальное стекло, дистанционно мог обрабатывать образцы. Их облучают в специальных исследовательских каналах реактора.

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2010-го ядерный реактор в Киевском институте ядерных исследований НАН Украины модернизировали. На нем установили современные системы управления и защиты. Создали новое хранилище для отработанного ядерного топлива.

Атомное ядро ​​лития впервые расщепили в Харькове 10 октября 1932-го. Эксперимент провел физико-технический институт. Им начали ядерную физику. Через год после основания учреждения, в 1929-м молодые украинские ученые Антон Вальтер, Георгий Латышев, Александр Лейпунский и Кирилл Синельников образовали "высоковольтную бригаду".