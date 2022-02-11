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понедельник, 14 февраля 2022 08:20

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

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В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз
Шесть бриллиантов были вставлены в брошь "Звезда Сьерра-Леоне". Фото: royalcollection.org.uk

В аллювиальных шахтах в Сьерра-Леоне 14 февраля 1972-го обнаружили один из самых больших в мире алмазов. Необработанный алмаз "Звезда Сьерра-Леоне" был бесцветным и прозрачным кристаллом весом 969,8 карата.

Сьерра-Леоне – одна из беднейших стран мира. Но она богата алмазами – драгоценные камни были одним из источников финансирования гражданской войны. Редкой характеристикой камня является его совершенная химическая чистота: он оценивается как алмаз типа IIa, категория, содержащая менее 1% всех алмазов.

Алмаз нашел рабочего одного из месторождений, принадлежавшего компании Diminco. К тому времени третьим по величине ювелирным алмазом и самый крупный из алмазов, найденных в аллювиальных отложениях. Камень приобрела американская компания Harry Winston Inc за $2,5 млн.

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Огранку драгоценности поручили ювелиру в третьем поколении Лазарю Каплану. Через круглый год изучение бриллиант расщепил на 17 частей во время прямого эфира. 13 были признаны безупречными. Самыми одинарными драгоценными камнями был безупречный грушевидный бриллиант 53,96 карата (10,792 г). Позднее шесть бриллиантов были установлены Гарри Уинстоном в брошь "Звезда Сьерра-Леоне". Украшения из бриллиантов продавали на национальном аукционе.

В Южной Африке 6 декабря 1869 открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались подлинной геологической сенсацией. Месторождение в Кимберле было воронкообразным геологическим телом, заполненным породой, включавшей алмазы. Песок мыли и пропускали через сито – искали блестящие камни.

К концу ХIХ ст. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составила около 60 млн каратов – 12 тыс. кг. В стране до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
февраля

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В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

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