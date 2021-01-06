В армии ввели новые знаки различия

В армии СССР решили ввести погоны. Фото: srcaltufevo.ru

6 января 1943 подписали Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении погон в Красной армии.

До этого большевики считали погоны признаком царского времени. Белогвардейцев они называли "золотопогонниками".

В 1935-1943 годах в СССР для различения воинских званий использовали знаки в петлицах. Звания обозначали с помощью квадратов и прямоугольников. Правила ношения петлиц несколько раз меняли, но погоны не возвращали.

Исследователи считают, что диктатор Иосиф Сталин имел несколько причин вернуть погоны. Во время Второй мировой войны советская пропаганда начала активно использовать сюжеты из российской истории. Хотя большевики демонизировали прошлое России. Погоны должны были показать связь с традициями. Также погоны должны были унифицировать советскую армию с войсками США и другими союзниками. Это могло помочь в будущем сотрудничестве.

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К концу января 1943 года сообщения о нововведениях в обмундировании появились в советской прессе. Среди военных многие не любил погоны. Маршал Георгий Жуков считал их признаком царской эпохи. Но в СССР они остались.

Ядерная война против СССР должна была начаться 1 января 1950-го согласно американскому плану "Троян". Во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности. Власти США отказались от международного сотрудничества и начали "холодную войну" против Советского Союза.