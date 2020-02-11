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вторник, 11 февраля 2020 14:47

В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
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Солдаты Вермахта держат трофейный советский флаг
Подбитый советский танк и вероятно погибший танкист
Дети во время Второй мировой войны держат оружие и форсирования советской армией реки
Солдат Вермахта сидит верхом на памятнике Ленину
Фотографии до этого пытались вывезти в Германию

В Центральный государственный кинофотофотоархив передали 301 документальное фото с изображением событий времен Второй мировой войны и послевоенного периода.

Фотографии до этого пытались вывезти в Германию, сообщили в пресс службе Киевской таможни.

"Впечатляющие в своей документальности фото с казнью фашистских (нацистских - Gazeta.ua) военных, изнурительным форсированием советскими воинами стратегических объектов, развлечениями детей , чье детство забрала война, изуродованными ранениями тел погибших военных - всех их в свое время пытался вывезти через аэропорт "Киев" ("Жуляны") в Берлин гражданин Германии", - говорится в сообщении.

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Всего в коллекции 25 фото с событиями заключительного этапа Второй мировой войны и 16 фото с изображением казни нацистских преступников в Николаеве и Киеве 1945-46 годов. Остальные - портреты нацистских лидеров и действия нацистской армии и флота.

Автором нескольких фото, судя по штампах, является известный военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета".

"Так как отдельные фото - например с изображением нацистского военного, которыйсидит на голове памятника Ленину, или фото спящего фашистского (нацистского - Gazeta.ua) летчика на крыле военного истребителя, - по словам специалистов, до недавнего времени не могли быть выставлены публично по этическим и идеологическим соображениям советской власти, потому - они очень интересные для любителей. Вскоре данные уникальные фотографии, после тщательной их изучения специалистами архива, появятся в свободном доступе для режиссеров документального и художественного кино, исследователей Второй мировой войны и журналистов", - добавили в пресс службе.

Ивано-Франковскому областному музею освободительной борьбы им. Степана Бандеры передали материалы по конспирации и пропаганды УПА. Их обнаружили в ящике из-под патронов, во время берегоукрепительных работ в селе Олеши.

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