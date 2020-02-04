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вторник, 04 февраля 2020 17:42

Опубликовали неизвестные фото сечевых стрельцов
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В Польском архиве показали фото Украинских сечевых стрельцов
Фото: t1.ua
В Польском архиве показали фото Украинских сечевых стрельцов
В Польском архиве показали фото Украинских сечевых стрельцов
В Польском архиве показали фото Украинских сечевых стрельцов
В Польском архиве показали фото Украинских сечевых стрельцов

Показали уникальные фото Украинских сечевых стрельцов времен Первой мировой войны. Коллекция находится в собственности Национального цифрового архива Польши.

Фотографий по этой теме несколько сотен. Большинство из них не имеют точных подписей, однако на некоторых можно разглядеть даты, имена, фамилии или локации, пишет t1.ua

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Всего фотографий около 750. Установить, кто был фотографом, невозможно, однако предполагают, что это был львовянин. Ведь, кроме фото со стрельцами, встречаются панорамы города. Известно, что из Украины в Польшу попали в 1999 году.

На фото в деталях можно увидеть тогдашние военный быт, форму и награды.

Легион Украинских сечевых стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне.

На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады, возглавляемой Костем Левицким, откликнулись 28 тыс. добровольцев.

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