Как выглядел центр Львова в начале ХХ века - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали старинные фото проспекта Шевченко во Львове.

Фотографии обнаружили в сборниках польского Национального цифрового архива. Неизвестно точно, когда сделали фото. Ориентировочно, это конец XIX - нач. ХХ в, сообщают "Фотографии старого Львова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой

С 1871 по 1955 эта улица называлась Академической. Она расположена между улицей Саксаганского и площадью Мицкевича.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные во время запуска дирижабля "Кондор" во Львове весной 1915-го. С его помощью российские военные планировали сбросить бомбы на крепость в Перемышле, который находился под контролем австрийцев.