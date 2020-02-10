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понедельник, 10 февраля 2020 15:29

В ящике из-под патронов нашли документы УПА
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Музею передали документи УПА
Фото: "Галичина"
Музею передали документи УПА
Музею передали документи УПА

Ивано-Франковскому областному музею освободительной борьбы им. Степана Бандеры передали материалы по конспирации и пропаганды УПА.

Их обнаружили в Олешанський ОТГ Тлумацкого района Ивано-Франковской обл. в ящике из-под патронов, передает "Галичина".

Документы нашли во время берегоукрепительных работ в с.Олеши.

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"Документы находились в ящике из-под патронов к немецкому пулемету МG. Большинство документов это пропагандистские материалы которые были завернуты в газету "Советская Украина" от 15 февраля 1950 года. Следующий шаг это поиск меценатов, чтобы провести реставрационные работы. После надеюсь мы переиздадим эти материалы", - сообщил директор музея Ярослав Коретчук.

В Брюховичах возле Львова открыли убежище, которое НКВД уничтожил в 1946 году. Трое бойцов УПА в феврале 1946 года погибли в бою за крыивку. Они взяли весь огонь на себя, чтобы собратья смогли бежать из облавы.

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