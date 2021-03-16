Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере

Ученые рассказали, кому принадлежали загадочные остатки, обнаруженные при обследовании пещеры Эрротальде I в провинции Наварра на севере Испании. Они оказались уникальными для Испании и важными для всего Европейского континента.

На скелет наткнулась еще в 2017 году группа спелеологов. Он лежал за 200 м от входа в пещеру. Исследователи предположили, что тот, кто перенес сюда тело, приложил огромных усилий, ведь пещера труднодоступна, узкая и опасная. Присмотревшись к костям, обратили внимание, что они сохранились довольно неплохо, хоть и выглядели старыми. Тогда же на черепе заметили следы насильственной смерти - круглое отверстие от пули или округлого острого предмета, информирует Ancient Origins.

Автор: Navarra.es Мужчина погиб 11,7 тыс. лет назад. Его остатки хорошо сохранились

Об открытии спелеологи сообщили в Управление культуры, а оттуда уже направили экспертов. Те поняли, что перед ними лежит что-то необычное. Скелет назвали "Человеком Лойзе", на признание точной местности, совет Ентциоа-Лойзе, где находится пещера Эрротальде I.

Исследования проводили в течение 3 лет, осуществляя экспедиции в пещеру, чтобы не повредить останки. В результате их датировали 9700 годом до н.э. Скелет принадлежал молодому человеку которому на момент смерти было 17-21 лет. При жизни занимался охотой и собирательством и искал убежища в пещерах в период долгих и холодных зим. После смерти тело мужчины завернули в какой-то кожух, поэтому оно хорошо сохранилось. Со временем кожух разложился.

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Уникальность находки заключается в том, что мужчина жил в период глобальных климатических изменений, в эпоху между плейстоценом и голоценом - время последнего межледникового периода. Также скелет оказался древнейшим целостным и почти невредимым найденным в Северной Испании, а из-за этого стал также редкой находкой для всего Европейского континента.

12 марта 2021 года остатки мужчины впервые изъяли из земли и перевезли из пещеры в лабораторию, чтобы продолжить исследования. По словам ученых, открытие скелета предоставляет исключительную возможность узнать, как жили наши предки во времена наиболее суровых и быстрых изменений климата в истории.

С помощью генетических тестов попытаются установить, откуда происходил мужчина, чем питался, какими заболеваниями страдал. Добавили, что вопросы "убили ли его или умер случайно?", "Для чего его поместили в пещеру?", "Зачем прятали в кожухе?", "Каким был его статус в общине?" навсегда останутся без ответа.

Ранее международная группа ученых изучила окаменелые остатки человека эпохи позднего палеолита - 35 тыс. - 8 тыс. лет назад - в пещере в Южной Трансильвании, Румыния. Исследователи установили, что он умер насильственной смертью. Найденный череп принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тыс. лет назад. Характерным признаком находки является перелом правой кости черепа. Специалисты провели ряд экспериментов и выяснили, что в момент смерти человек получил 2 травмы: перелом основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне головы. Человека ударили битоподобным предметом несколько раз. Находка продемонстрировала, что период верхнего палеолита был сложным временем для раннего человека. Убийства, каннибализм и насильственное поведение стали частью человека уже тогда.