Нашли древнейшие доказательства убийства человека

 
Ексклюзивы
1/5
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 2718
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 198
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2736
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1899
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1728
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3538
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2448
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25110
Фото
Все фото
9
7
12
5
15
Как выглядит одно из самых урочищ Полтавщины - показали захватывающие фото
Как выглядит одно из самых урочищ Полтавщины - показали захватывающие фото
Сочетали немыслимое: как питались богачи в древности
Сочетали немыслимое: как питались богачи в древности
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
У пирамид обнаружили необычную находку
У пирамид обнаружили необычную находку
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Видео
Все видео
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
Создали ролик об Иване Мазепе
Создали ролик об Иване Мазепе
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 756
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 504
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1701
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1269
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 10:25

Нашли древнейшие доказательства убийства человека

  Комментировать

Автор: eurekalert.org
  В Румынии нашли первобытный череп с признаками насильственной смерти
В Румынии нашли первобытный череп с признаками насильственной смерти

Международная группа ученых изучила окаменелые остатки человека эпохи позднего палеолита (35 тыс. - 8 тыс. лет назад) в пещере в Южной Трансильвании, Румыния. Исследователи установили, что он умер насильственной смертью.

Найденный череп принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тыс. лет назад. Характерным признаком находки является перелом правой кости черепа. Специалисты провели ряд экспериментов, чтобы выяснить происхождение травмы. Они изготовили 20 черепоподобных сфер и подвергали их физическому воздействию. Бросали с высоты, били камнями, сообщает Eurek Alert!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как пропеллер: нашли древнюю булаву восточного вождя

Оказалось, что в момент смерти человек получил 2 травмы: перелом основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне головы. Человека ударили битоподобным предметом несколько раз. То есть, он погиб не от несчастного случая. Хотя исследователи подчеркивают, что смерть могла наступить и вследствие других повреждений тела. Однако кроме черепа археологи ничего не нашли.

Находка показывает, что период верхнего палеолита был сложным временем для раннего человека. Убийства, каннибализм и насильственное поведение стало частью человека уже тогда.

Палеолит - древний каменный век, эпоха человечества, которая длилась с 1 млн. лет назад до появления первобытного земледелия 8 тыс. лет назад и характеризовалась эволюцией первобытных людей вида Homo (архантропы, неандертальцы, кроманьонцы).

В древней пещере исследователи обнаружили новые следы пребывания человека, которым более 20 тыс. лет

Новые находки обнаружили в пещере Альтамира. Исследователи из музея Альтамира и представители проекта Handpas, созданного для фиксации палеолитических отпечатков ладоней в Европе, отмечают, что отпечатки находятся в очень плохом состоянии. Их удалось обнаружить только после инвентаризации других рисунков в пещере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнейшие доказательства убийства человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 175707
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 22240
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 18387
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 14319
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 10544
История
Задержали членов украинского правительства
Задержали членов украинского правительства
 Просмотров: 225
Ученых и профессоров арестовали ночью
Ученых и профессоров арестовали ночью
 Просмотров: 477
В монастыре нашли древний кладбище
В монастыре нашли древний кладбище Просмотров: 972
Утонул парусник с исследователями
Утонул парусник с исследователями Просмотров: 306
Как пропеллер: нашли древнюю булаву восточного вождя
Как пропеллер: нашли древнюю булаву восточного вождя Просмотров: 495
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 95
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua