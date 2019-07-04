Нашли древнейшие доказательства убийства человека

Автор: eurekalert.org В Румынии нашли первобытный череп с признаками насильственной смерти

Международная группа ученых изучила окаменелые остатки человека эпохи позднего палеолита (35 тыс. - 8 тыс. лет назад) в пещере в Южной Трансильвании, Румыния. Исследователи установили, что он умер насильственной смертью.

Найденный череп принадлежал взрослому человеку, жившему 33 тыс. лет назад. Характерным признаком находки является перелом правой кости черепа. Специалисты провели ряд экспериментов, чтобы выяснить происхождение травмы. Они изготовили 20 черепоподобных сфер и подвергали их физическому воздействию. Бросали с высоты, били камнями, сообщает Eurek Alert!

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Оказалось, что в момент смерти человек получил 2 травмы: перелом основания черепа и вдавленный перелом на правой стороне головы. Человека ударили битоподобным предметом несколько раз. То есть, он погиб не от несчастного случая. Хотя исследователи подчеркивают, что смерть могла наступить и вследствие других повреждений тела. Однако кроме черепа археологи ничего не нашли.

Находка показывает, что период верхнего палеолита был сложным временем для раннего человека. Убийства, каннибализм и насильственное поведение стало частью человека уже тогда.

Палеолит - древний каменный век, эпоха человечества, которая длилась с 1 млн. лет назад до появления первобытного земледелия 8 тыс. лет назад и характеризовалась эволюцией первобытных людей вида Homo (архантропы, неандертальцы, кроманьонцы).

В древней пещере исследователи обнаружили новые следы пребывания человека, которым более 20 тыс. лет Новые находки обнаружили в пещере Альтамира. Исследователи из музея Альтамира и представители проекта Handpas, созданного для фиксации палеолитических отпечатков ладоней в Европе, отмечают, что отпечатки находятся в очень плохом состоянии. Их удалось обнаружить только после инвентаризации других рисунков в пещере.