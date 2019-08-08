Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Автор: Черновицкий литературно-мемориальный музей Юрия Федьковича Юрий Федькович на портрете нарисованном со старой фотографии, встречается в изданиях нач XX в.

Писатель Юрий Федькович родился 8 августа 1831-го в городке Сторонце-Путилов - теперь поселок Путила Путильского района Черновицкой области. Отец благородный поляк Альберт Гордынский де Федькович. Мать Анна Ганицкая - дочь православного буковинского священника.

"Родился он в цисарской земле Буковине, где живет немало украинского народа. По Подгорью народ этот подобный языком и обычаями к тому, что живет в Подольской губернии. По горам в Буковине люди живут и говорят несколько иначе и называются гуцулами", - писал учёный Михаил Драгоманов.

Начальное образование получает у частного учителя и брата матери Ивана Ганицкого, впоследствии вступает в Черновицкую 4-х классную реальную школу. Заканчивает только 2 класса. Отец хочет отдать сына в Высшую школу во Львове или Вене, но Юрий не хочет. Едет в Молдову. Устраивается помощником инженера в городе Нямц - теперь Румыния, затем в Яссах знакомится с художником-портретистом немцем Рудольфом Роткелем. Он открывает поэтический талант парня, Федькович начинает писать первые стихи на немецком языке.

1852-го вступает в Австрийское войско. Отец платит за это 120 золотых гульденов - денег Австрийской империи. Успешно проходит все военные испытания и получит звание ефрейтора-гренадера 41-го полка. Участвует в военном походе на Италию против французских войск. За мужество получает звание обер-лейтенанта. Но Австрия проигрывает войну и полк Юрия отправляют в Черновцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черновицкий университет основал император Австро-Венгрии

"Недолго жил он там, но и сего хватило, чтобы из него выработался сознательный украинец и чтобы созрел его талант. Жил он очень солидно, с офицерами вне службы не сходился, а перед женщинами был очень застенчив", - пишет украинский публицист Осип Маковей в "Жизнеописании Юрия Федьковича" 1911 года.

Автор: Черновицкий литературно-мемориальный музей Юрия Федьковича Юрий Федькович в национальной одежде. Художник Андрей Александров, 1941-й

Там знакомится с владельцем литературного салона и учителем немцем Эрнстом Нойбауэром. Он приводит молодого офицера в общество, которое собиралось в доме композитора Емельяна Фоляковського. Одну из квартир снимает вдова покойного губернского львовского секретаря Осипа Марошани. Часто проводит литературные вечера. Там знакомится со студентами Антоном Кобылянским и Костем Горбалем. Последние заинтересовываются его поэзией и склоняют к написанию на украинском языке. Им же представляет свою первую украинскую поэму написанную в Италии "Ночлег".

В обществе влюбляется в дочь вдовы 17-летнюю Эмилию Марошани. Посвящает ей стихи, но вместе им быть не суждено. Семья Марошани не может потянуть выкуп-кавцию за брак с австрийским офицером. За год 41-й полк перебирается в Трансильванию. Блестящую военную карьеру заканчивает 1863-го по собственному желанию. Посвящает себя творчеству.

Больше о Юрии Федьковиче читайте в журнале "Країна" за 8 августа 2019 года.

Доклад на украинском языке впервые зазвучал в Париже 11 июня 1878-го. Произнес его публицист Михаил Драгоманов. Председательствовал на литературном конгрессе писатель Виктор Гюго.