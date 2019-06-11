Публицист выступил в Париже на украинском языке

Автор: Масон.УКР Михаил Драгоманов сделал доклад на украинском в Париже

Доклад на украинском языке впервые зазвучал в Париже 11 июня 1878-го. Произнес его публицист Михаил Драгоманов. Председательствовал на литературном конгрессе писатель Виктор Гюго.

Именно в Париже Драгоманов сказал: "Я украинец!" и выступил против Эмского указа царя Александра II. Им 1876-го император запретил употреблять украинский язык, выдавать украинскую литературу, даже делать украинские текстовки к музыкальным нотам народных песен, сообщает Ua History.

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После выступления Драгоманова Виктор Гюго сказал о царе: "Чудовище всесилия, которая держит в своих руках крест, который заканчивается мечом, и скипетр, который заканчивается кнутом. Он деспот, самодержец, который мучает по собственной прихоти целые народы".

Указ о запрете печати любых книг на украинском языке подписал российский император Александр ІІ 30 мая 1876-го. По названию немецкого курортного городка, где тогда отдыхал самодержец, указ назвали Эмским. Тайный Эмский указ Александра II предусматривал запрет украинской литературы. Он усиливал Валуевский циркуляр 1863 года. Новый указ ограничил печать на украинском языке оригинальных, исторических и переводных произведения и даже иллюстраций для нот. Запрещалось завозить украинские книги и брошюры, напечатанные в Австро-Венгрии или в других местах. Также исчезала возможность ставить украинские спектакли, устраивать концерты. Пришло время захалявных книг и тайных кружков.