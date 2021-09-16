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четверг, 16 сентября 2021 16:00

ЮНЕСКО обвинило россиян в уничтожении достопримечательностей в Крыму

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ЮНЕСКО обвинило россиян в уничтожении достопримечательностей в Крыму
Ранее в ЮНЕСКО отмечали, что планируют проводить отдельный мониторинг в Крыму Фото: Vlada Zhikhareva

В ЮНЕСКО отмечают, что объекты всемирного наследия и другие культурные достопримечательности испытывают варварское обращение и разграбление со стороны оккупационных властей в Крыму.

Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО для 212-й сессии Исполнительного совета организации. Информация представлена ​​национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО по просьбе генерального директора организации, передает "Историческая Правда".

"Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая 4095 памятников национального и местного значения, которые находятся под охраной государства. Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - говорится в докладе.

Отмечается, что РФ незаконно вывозит артефакты из оккупированного Крыма, затем экспонирует в России со "своими собственными кураторскими нарративами", проводит несанкционированные археологические раскопки, уничтожает следы культурного присутствия крымских татар на полуострове, а их религию превращает в оружие против них самих.

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На объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический, внесенный в 2013-м под названием "Древний город Херсонес Таврический и его хора" в Список всемирного наследия.

Кроме того, для строительства трассы "Таврида" были уничтожены мусульманские захоронения. В городе Бахчисарае незаконно созданные органы захватили 32 объекта недвижимости национального памятника "Ханский дворец", которые входят в состав Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника.

В 2019 году в азербайджанской столице Баку на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО изъяли специальный выпуск вестника комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В нем объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" незаконно включили в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации.

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