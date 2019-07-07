Россия нагло присвоила Херсонес Таврический

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В азербайджанской столице Баку на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО изъяли специальный выпуск вестника комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В нем объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" незаконно включили в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации.

"43 сессия UNESCO в Баку кроме рассмотрения важных вопросов," отметилась "порцией очередной российской пропаганды. Херсонес (Крым) почему-то стал российским объектом Всемирного наследия. Благодаря делегации Украины, ПУ (посольство Украины - ред.) И азербайджанским коллегам незаконную продукция изъята ", - написал в Twitter посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

43 сесія #UNESCO у Баку крім розгляду важливих питань, "відзначилася" порцією чергової російськоі пропаганди. Херсонес (Крим) чомусь став рос-им об'єктом Всесвітньої спадщини. Завдяки делегації України, ПУ і 🇦🇿колегам незаконну продукцію вилучено #StopFake #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/xJjqI2v8pj — Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) 5 июля 2019 г.

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