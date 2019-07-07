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воскресенье, 07 июля 2019 11:00

Россия нагло присвоила Херсонес Таврический

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Россия нагло присвоила Херсонес Таврический
Цензор.НЕТ

В азербайджанской столице Баку на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО изъяли специальный выпуск вестника комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В нем объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" незаконно включили в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации.

"43 сессия UNESCO в Баку кроме рассмотрения важных вопросов," отметилась "порцией очередной российской пропаганды. Херсонес (Крым) почему-то стал российским объектом Всемирного наследия. Благодаря делегации Украины, ПУ (посольство Украины - ред.) И азербайджанским коллегам незаконную продукция изъята ", - написал в Twitter посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

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Оккупанты решили вернуть крымский винный завод "Массандра" в собственность Крыма.

После аннексии Крыма россияне присвоили винный завод "Массандра".

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Дата
07
июля

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