Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

 
Ексклюзивы
1/5
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1476
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 936
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 414
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3033
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 549
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2097
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 666
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 288
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 936
Фото
Все фото
17
10
15
18
8
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Видео
Все видео
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 936
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1773
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1044
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 405
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 08:20

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

  Комментировать
Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям
В "Поучении" упоминается "лютый зверь", напавший на Владимира Мономаха и сваливший его с конем. Картина "Мономах отдыхает после охоты". Виктор Васнецов, 1900г.

Князь Киевский Владимир Мономах 8 февраля 1106-го составил "Поучение детям". Это первое дидактически художественное произведение Киевской Руси.

Внук Ярослава Мудрого и византийского императора Константина IX Мономаха по линии матери был при жизни отца князем в Смоленске и Чернигове. Заступал его в борьбе с половцами, выполнял дипломатические миссии. После смерти матери покинул отчий дом и стал ростовским князем. Был женат на дочери английского короля Гарольда II. После смерти первой жены женился на дочери половецкого хана Аэпы. Мономаха призвало в Киев городское вече. 20 апреля 1113-го 60-летний Владимир Мономах начал править на киевском престоле.

Он стал одним из величайших властителей страны: остановил набеги половцев, объединил земли Киевской Руси. Владимир Мономах был мудрым и рассудительным, политически дальновидным державцем. Восстановил централизованную монархию на Руси, сосредоточив направления через сыновей и зависимых князей 3/4 княжеств Руси. У него было около 12 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восточные племена бежали от киевского князя

Князь Владимир Мономах незадолго до своей кончины 1125 писал свое "Поучение детям". Обладатель Руси так пытался подчеркнуть, что он уже стар и чувствует приближение смерти. Поучая своих детей, Мономах дает им разнообразные религиозно-нравственные советы, прибегает к религиозным размышлениям, приводит библейские цитаты, обращается к старославянизмам.

В "Поучении" упоминается "лютый зверь", напавший на Владимира Мономаха и сваливший его с конем. По мнению зоологов, этим зверем был каспийский тигр. Свои наставления он подкрепляет примерами из своей жизни, рассказывает о многочисленных походах, вызванных необходимостью укрепления единства Руси и ее защиты от внешних врагов.

"Поучение" сохранилась без окончания в Лаврентьевском списке "Повести временных лет" под 1096 годом в нескольких неполных частях.

Князь Владимир Мономах разгромил войско половцев на реке Сутинь в Запорожской области 4 апреля 1103 года. В плен попал хан Белдузь. Хотел дать за себя выкуп, но Мономах приказал его казнить. Это был первый ощутимый удар по половцам.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 22782
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 11565
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 9666
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 1 Просмотров: 7812
&quot;Пообещал - делай&quot; - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
 Просмотров: 7506
История
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
17
 Просмотров: 576
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
8
 Просмотров: 621
Вышла первая в мире печатная книга украинского автора
Вышла первая в мире печатная книга украинского автора
 Просмотров: 297
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
10
 Просмотров: 4230
Украина получила право голоса по Антарктиде
Украина получила право голоса по Антарктиде
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
6
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
2
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Голосов: 774
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть