Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

В "Поучении" упоминается "лютый зверь", напавший на Владимира Мономаха и сваливший его с конем. Картина "Мономах отдыхает после охоты". Виктор Васнецов, 1900г.

Князь Киевский Владимир Мономах 8 февраля 1106-го составил "Поучение детям". Это первое дидактически художественное произведение Киевской Руси.

Внук Ярослава Мудрого и византийского императора Константина IX Мономаха по линии матери был при жизни отца князем в Смоленске и Чернигове. Заступал его в борьбе с половцами, выполнял дипломатические миссии. После смерти матери покинул отчий дом и стал ростовским князем. Был женат на дочери английского короля Гарольда II. После смерти первой жены женился на дочери половецкого хана Аэпы. Мономаха призвало в Киев городское вече. 20 апреля 1113-го 60-летний Владимир Мономах начал править на киевском престоле.

Он стал одним из величайших властителей страны: остановил набеги половцев, объединил земли Киевской Руси. Владимир Мономах был мудрым и рассудительным, политически дальновидным державцем. Восстановил централизованную монархию на Руси, сосредоточив направления через сыновей и зависимых князей 3/4 княжеств Руси. У него было около 12 детей.

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Князь Владимир Мономах незадолго до своей кончины 1125 писал свое "Поучение детям". Обладатель Руси так пытался подчеркнуть, что он уже стар и чувствует приближение смерти. Поучая своих детей, Мономах дает им разнообразные религиозно-нравственные советы, прибегает к религиозным размышлениям, приводит библейские цитаты, обращается к старославянизмам.

В "Поучении" упоминается "лютый зверь", напавший на Владимира Мономаха и сваливший его с конем. По мнению зоологов, этим зверем был каспийский тигр. Свои наставления он подкрепляет примерами из своей жизни, рассказывает о многочисленных походах, вызванных необходимостью укрепления единства Руси и ее защиты от внешних врагов.

"Поучение" сохранилась без окончания в Лаврентьевском списке "Повести временных лет" под 1096 годом в нескольких неполных частях.

Князь Владимир Мономах разгромил войско половцев на реке Сутинь в Запорожской области 4 апреля 1103 года. В плен попал хан Белдузь. Хотел дать за себя выкуп, но Мономах приказал его казнить. Это был первый ощутимый удар по половцам.