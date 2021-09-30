Украинскую концепцию упорядочения Бабьего Яра выложили в сеть

Украинцы могут ознакомиться с государственной концепцией мемориализации Фото: resource.history.org.ua

Полный проект украинской государственной концепции мемориализации Бабьего Яра доступен онлайн. Его разработала рабочая группа при Институте истории Украины НАНУ.

"Концепцию разработала Академия наук. Опубликовали после правок, 43 рецензий и правок после этих рецензий. Все могут с ней ознакомиться на сайте Академии наук. В ближайшие недели Украинский институт национальной памяти вынесет ее на общественное обсуждение", - сообщил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент "Укринформа".

Дробович добавил, что УИНП хотел провести консультации еще с другими сторонами, у которых есть концептуальные наработки. Но оказалось, что они не завершены.

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Институт выпустил брошюру - справку о Бабьем Яре и открыл специальную платформу "Бабий Яр" с этой брошюрой, которая завершается разделом об украинской концепции.

"Заходите, читайте, оставляйте предложения. И когда начнется электронное обсуждение на сайте Института национальной памяти, пожалуйста, пользуйтесь инструментами электронной демократии", - призвал украинцев глава УИНП.

Концепцию комплексного развития Бабьего Яра разрабатывала группа исследователей на базе Института истории Украины НАНУ по распоряжению Кабинета министров Украины от 26 июля 2018 года и по заказу Министерства культуры и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В феврале 2019-го она была представлена ​​на публичное обсуждение. Именно с этого времени в Украине существуют два конкурирующих проекты. Государственная концепция отвергает возможность любого нового строительства на территории заповедника Бабий Яр и кладбищ. Предусматривает возведение нового здания за пределами мемориального парка (то есть Бабьего Яра и кладбищ) и создание в нем двух государственных музеев: Украинского музея Холокоста и Мемориального музея Бабьего Яра. Первый - о всей истории Холокоста в Европе, а не только в Украине или СССР, второй - о всей истории Бабьего Яра до сегодняшнего дня. Эти две экспозиции должны будут пересекаться на истории расстрела киевских евреев осенью 1941 года. Временным решением станет создание экспозиции в Доме бывшей конторы еврейского кладбища за пределами захоронений. Будут представлять истории всех групп жертв Бабьего Яра - не только евреев, хотя тема и станет центральной, но и советских подпольщиков и военнопленных, цыган, украинских националистов, священников и душевнобольных с Кирилловской больницы, которых также расстреляли в Бабьем Яру. Украинские культурные деятели убеждены, что в Украине могут существовать частные музеи, но музей Бабьего Яра должен быть государственным. По словам главы Института национальной памяти Антона Дробовича, именно государство должно играть первую скрипку в этой истории. Ведь мемориализировать жертв Холокоста - это обязанность Украины, а частные инициативы не объединяют и не создают нарративов, понятных туристам.