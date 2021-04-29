Депутаты начали противостояние с украинскими историками

Депутаты от "Слуги народа" создали проект постановления о чествовании 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру в Киеве, где обошли государственную концепцию мемориализации Бабьего Яра. Зато создали предпосылки для реализации проекта при участии российских олигархов.

"Обязанность государства заниматься памятью об этой трагедии - представили как политику монополизации. Ни словом не упомянули в тексте о существовании концепции мемориализации Бабьего Яра, подготовленной украинскими учеными. Создали даже не щель, а целую брешь для участия российских олигархов. Обернули диверсию словами о запрете "ограничений по созданию и использованию музеев, комплексов и мемориалов, посвященных этим событиям по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, гражданства, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, формой права собственности субъектов", - написал в Facebook нардеп Владимир Вятрович.

Создали проект постановления Никита Потураев, Евгения Кравчук и еще шесть депутатов.

Gazeta.ua предлагает вспомнить, с чего началось противостояние в Бабьем Яру.

Впервые память жертв трагедии почтили в 1966 году, а монумент с упоминанием о расстреле 100 тыс. киевлян открыли через 10 лет. С тех пор Бабий Яр был местом для частных инициатив.

Сейчас там существует 30 памятников, посвященных различным группам жертв. О Холокосте и еврейских жертвах заговорили только в 1991 году, ведь тема была под запретом в СССР. Вопрос создания целостного мемориального комплекса затронули в начале 2000-х. Планировали построить под одной крышей музей Холокоста и еврейский культурный центр.

Идею восприняли неоднозначно, потому что на том месте располагалось много кладбищ. Согласно еврейской религиозной традиции нельзя сводить что-либо на территории кладбища. Не этично проводить какие-то мероприятия там и по христианскому видению.

Автор: babel.ua Памятник советским гражданам и военнопленным открыли в 1976 году из-за массовых протестных акций, которые начались за 10 лет до того

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Во время чествования 75-й годовщины массовых расстрелов в Бабьем Яру в 2016 году президент Петр Порошенко заявил о создании мемориального музея. Тогда же создали благотворительный фонд "Мемориал Холокоста Бабий Яр" для построения Мемориального центра. К финансированию присоединились российские олигархи и граждане России Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже руководителем проекта выбрали российского режиссера Илью Хржановского.

Часть украинской культурной и научной общественности выразила обеспокоенность по этому поводу. Причина - участие российских олигархов во время российской агрессии и концепция. Она предусматривала строительство на территории кладбищ, разыгрывание ролей жертв, коллаборационистов, нацистов. Общественные деятели отмечали, что Кремль грубо вмешивается в национальную память, пытается использовать тему Холокоста для продвижения своей информационной и мемориальной политики в Украине. Хочет выставлять украинцев коллаборационистами, виновными в Холокосте наравне с нацистами. Это будет инструментом российской гибридной агрессии и повредит международной репутации Украины.

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О своей поддержке Мемориальном центра Холокоста "Бабий Яр" заявлял мэр Киева Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский.

В феврале 2020 года назначенный художественный руководитель проекта россиянин Илья Хржановский предложил переименовать станцию ​​метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр". В октябре на могиле русского неонациста Максима Марцинкевича - "Тесака" заметили венок от проекту "Дау", авторства Хржановского.

29 сентября того года в День памяти жертв Бабьего Яра открыли аудио-световую инсталляцию в виде расстрелянных колонн в сопровождении хора голосов, что озвучивали имена жертв Бабьего Яра. В социальных сетях разразился шквал критики, колонны сравнили с дементорами из "Гарри Поттера", считая их неуместными в месте скорби.

Автор: bigkyiv.com.ua 29 сентября 2020 на территории Бабьего Яра в Киеве открыли аудио-световую инсталляцию в виде расстрелянных колонн в черных тканях

В ноябре 2020 года Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с главными раввинами Киева и Украины Яковом Дов Блайхом и Моше Реувеном Асманом инициировали возведение мемориальной синагоги. Ее назвали "Памятником книге и народу книги". Строительство должно было происходить на территории Кирилловского православного кладбища. 25 декабря там провели раскопки. Обнаружили фрагменты человеческого черепа и останки животных. Человеческие останки вернули в землю и засыпали грунтом.

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Недавно благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру, как потенциально опасное для международного имиджа Украины. В Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" отметили, что синагога будет стоять там, где нет никаких захоронений. Сейчас ее достроили.

Государственная концепция пространства в Бабьем Яру.

Концепцию комплексного развития Бабьего Яра разрабатывала группа исследователей на базе Института истории Украины НАНУ по распоряжению Кабинета министров Украины от 26 июля 2018 года и по заказу Министерства культуры и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В феврале 2019 года она была представлена ​​на публичное обсуждение. Именно с этого времени в Украине существуют два конкурирующих проекты.

Государственная концепция отвергает возможность любого нового строительства на территории заповедника Бабий Яр и кладбищ. Предусматривает создание большого мемориального парка-пространства "Бабий Яр - Дорогожицкий некрополь" и создание государственного музея в Доме бывшей конторы еврейского кладбища за пределами захоронений. В экспозиции музея будут представлены истории всех групп жертв Бабьего Яра - не только евреев, хотя она станет центральной, но и советских подпольщиков и военнопленных, цыган, украинских националистов, священников и душевнобольных с Кирилловской больницы, которых также расстреляли в Бабьем Яру.

Автор: babynyar.gov.ua Презентация Концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра в 2019 году. Ее доработали согласно замечаниями 43 украинских и иностранных рецензентов. Документ завершен и официально передан в министерство культуры и Института национальной памяти.

Украинские культурные деятели убеждены, что в Украине может существовать частный музей Истории Холокоста, но музей Бабьего Яра должен быть государственным. По словам главы института национальной памяти Антона Дробовича, именно государство должно играть первую скрипку в этой истории. Ведь мемориализировать жертв Холокоста это обязанность Украины, а частные инициативы не объединяют и не создают нарративов, понятных туристам.

Рабочая группа по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра призвал народных депутатов:

- рассмотреть и утвердить проект Концепции комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра;

- разработать и представить на утверждение Верховной Рады Украины проект государственной целевой программы, направленной на обеспечение комплексной мемориализации Бабьего Яра;

- расширить границы и зоны охраны Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", внести соответствующие территории и объекты в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Вместе с тем документ подчеркивает недопустимость участия в любых мемориальных мероприятиях представителей страны-агрессора.

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"Предложенные шаги будут способствовать реализации государственной политики памяти и охраны историко-культурного наследия, - говорится в обращении к депутатам, - обеспечат финансирование мероприятий по комплексной мемориализации Бабьего Яра за счет средств Государственного бюджета Украины.

Мы удивлены безосновательными попытками пересмотреть эти решения, которые выглядят откровенно деструктивно и не имеют логического объяснения с точки зрения ответственной государственной политики. Особенно циничными являются апелляции к якобы нарушенного права всех неравнодушных участвовать в увековечении памяти погибших жертв нацизма. Ведь речь идет о гражданах страны-агрессора, которые пытаются в очередной раз накинуть Украине враждебные исторические мифы.

Мы призываем каждого члена Комитета руководствоваться при рассмотрении законодательных инициатив исключительно профессиональным подходом и национальными интересами Украины, не голосовать за попытки пересмотра решения Комитета о поддержке проектов Постановления № 5290 и Закона № 5287 и всячески способствовать принятию этих документов Верховной Радой Украины ".

Недавно председатели еврейских общин Украины обратились к мэру Виталию Кличко и депутатскому корпусу Киевсовета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру. В то же время выразили поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" и обратили внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институты, которые занимаются вопросами памяти Холокоста.

Свою позицию высказал и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В чествовании жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

Рабочая группа по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра призвал народных депутатов не допускать до памятных мероприятий представителей России. Просят поддержать государственный проект упорядочения мемориального пространства. Государственную концепцию завершили и официально передали в министерство культуры и Института национальной памяти. Ожидают дальнейших решений от правительства.