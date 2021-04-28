Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру

Историки призывают власть поддержать государственный проект мемориального комплекса в Бабьем Яру Фото: umoloda.kyiv.ua

Рабочая группа по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра призвала Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики приобщиться к чествованию памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста, поддержать их проект. Учасники группы отметили о недопущении к мемориализационным мероприятиям представителей России.

"Призвала не только Рабочая группа, но и инициативная группа "Первого декабря" и Коалиция реанимационного пакета реформ. Исходим из того, что народные депутаты от правящей партии, конечно, сами по себе не являются самостоятельными политическими фигурами. Но, возможно, кто-то из них все же рассчитывает на дальнейшую политическую жизнь, и им должно быть неравнодушно отношение к ним и к их деятельности граждан Украины. Хотим донести до них, что сейчас они пешки на службе российских олигархов. Так же и Офис президента, который проводит российские интересы в разных направлениях. Ведь проблема Бабьего Яра не какая-то отдельная, она отражает общее развитие событий в Украине", - рассказывает Gazeta.ua ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович.

Рабочая группа создала государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Его доработали согласно замечаниями 43 украинских и иностранных рецензентов. Сейчас документ завершен и официально передан в министерство культуры и Институт национальной памяти.

"Ожидаем дальнейших решений от правительства. Министерство культуры и Украинский институт национальной памяти должны вынести проект на общественные слушания. Но на пути стоят люди с Банковой. Глава Офиса президента Андрей Ермак поддерживает другой, российский частный проект мемориального центра в Бабьем Яру. Он тормозит воплощение государственного. Давит на министерство культуры и комитет Верховной Рады. Поэтому призываем депутатов и министров думать собственной головой и заботиться о своей репутации ", - говорит историк.

Государственную концепцию в Бабьем Яру невозможно воплотить без проукраинской власти.

"Шанс дождаться утверждения и реализации украинской концепции тождественен шансу, что в Украине в конце концов установится проукраинская власть. На самом деле, это может произойти даже при президентстве Зеленского. Для этого нужно только изменить круг его ближайших помощников и советников, которые тянут его в сторону России. Произойдет это быстро - наверное нет. Но российской агрессии нужно опираться не только в военной плоскости, но и в экономической, и в идеологической ", - добавляет Виталий Нахманович.

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Депутатов просят поддержать проекты постановления № 5290 "О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" и изменения государственного бюджета на 2021 года. Это позволит создать Мемориальное пространство памяти жертв трагедий Бабьего Яра и Холокоста.

"В этом году Украина отмечает 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Обязанность государства - обеспечить достойное чтение памяти жертв Бабьего Яра и Холокоста, и позиция Верховной Рады Украины имеет важное значение для реализации этой задачи, - говорится в обращении. - Это вопрос приобретает дополнительное значение в условиях невиданного усиления гибридной агрессии со стороны России, которая включает не только опасное бряцание оружием у наших границ, но и мощную интервенцию в идеологическое, в частности мемориальное пространство Украины. Одним из направлений этой интервенции является настойчивое продвижение проекта так называемого Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", инициированного и спонсируемого российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Павлом Фуксом, возглавлять который призван скандально известный российский кинорежиссер Илья Хржановский. В этой ситуации единственной альтернативой частному российскому проекту может стать только четкая государственная позиция в вопросе мемориализации Бабьего Яра.

Рабочая группа при Институте истории Украины разработала два документа, касающиеся достойного чествования памяти жертв Бабьего Яра: Концепция создания Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра в историческом здании бывшей конторы Еврейского кладбища по ул. Юрия Ильенко, 44 и Концепцию комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Оба документа прошли широкое рецензирование, после чего были соответствующим образом доработаны. Концепции комплексного развития Бабьего Яра были представлены на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 марта.

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Мы искренне благодарны 30-ю народным депутатам Украины - представителям разных фракций, - которые внесли в парламент проект № 5290 Постановление "О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" и проект № 5287 Закона "О внесении изменений в приложение № 3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по созданию Мемориального пространства памяти жертв трагедий Бабьего Яра и Холокоста".

Проект Постановления № 5290 определяет ключевые задачи государственной политики в сфере мемориализации Бабьего Яра и содержит поручение правительству:

- рассмотреть и утвердить проект Концепции комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра;

- разработать и представить на утверждение Верховной Рады Украины проект государственной целевой программы, направленной на обеспечение комплексной мемориализации Бабьего Яра;

- расширить границы и зоны охраны Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", внести соответствующие территории и объекты в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Вместе с тем документ подчеркивает недопустимость участия в любых мемориальных мероприятиях представителей страны-агрессора.

Законопроектом № 5287 предусматривается увеличение финансирования в 2021 году Заповедника "Бабий Яр" на 300 млн грн. с целью создания Мемориального пространства памяти жертв трагедий Бабьего Яра и Холокоста.

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Предложенные этими документами шаги будут способствовать реализации государственной политики памяти и охраны историко-культурного наследия, обеспечат финансирование мероприятий по комплексной мемориализации Бабьего Яра за счет средств Государственного бюджета Украины.

Выражаем благодарность членам Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики за решение о поддержке проектов Постановления № 5290 и Закона № 5287, принятые на заседании 14 апреля.

Мы удивлены безосновательными попытками пересмотреть эти решения, которые выглядят откровенно деструктивно и не имеют логического объяснения с точки зрения ответственной государственной политики. Особенно циничными являются апелляции к якобы нарушенного права всех неравнодушных участвовать в увековечении памяти погибших жертв нацизма. Ведь речь идет о гражданах страны-агрессора, которые пытаются в очередной раз накинуть на Украину враждебные исторические мифы.

Мы призываем каждого члена Комитета руководствоваться при рассмотрении законодательных инициатив исключительно профессиональным подходом и национальными интересами Украины, не голосовать за попытки пересмотра решения Комитета о поддержке проектов Постановления № 5290 и Закона № 5287 и всячески способствовать принятию этих документов Верховной Радой Украины ".

Ведущая роль в мемориализации Бабьего Яра должна принадлежать только государству. Хаотичное построение памятных объектов общественными организациями вредит мемориализации. Такую позицию выразил Gazeta.ua руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. "Желающие могут участвовать и помогать. Будь то российские, американские, канадские или любые другие олигархи. Но государство должно играть первую скрипку в этой истории. Потому что это обязанность Украины - мемориализировать жертв Холокоста. Это определено нормативными актами. Частные инициативы не консолидируют, не создают нарратив, который будет понятен туристам. Не говоря уже об общем понимании истории и события, которое произошло", - отметил Антон Дробович.