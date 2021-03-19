Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста

Антон Дробович подчеркивает, что именно правительство должно утвердить единую концепцию мемориала в Бабьем Яру. Фото: babel.ua

Ведущая роль в мемориализации Бабиного Яра должна принадлежать только государству. Хаотичная построение памятных объектов общественными организациями - вредит мемориализации. Такую позицию выразил Gazeta.ua руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Желающие могут участвовать и помогать. Будь то российские, американские, канадские или любые другие олигархи. Но государство должно играть первую скрипку в этой истории. Потому что это обязанность Украины - мемориализировать жертв Холокоста. Это определено нормативными актами. Частные инициативы не консолидируют, не создают нарратив, который будет понятен туристам. Не говоря уже об общем понимании истории и события, которое произошло", - отметил Антон Дробович.

До принятия единой комплексной концепции, которую утвердит правительство, розмищння любых объектов мемориализации в Бабином Яру недопустимо. Институт национальной памяти не имеет полномочий проверять проекты общественных организаций. Призывает всех желающих принять участие в благоустройстве Бабиного Яра действовать в рамках действующего законодательства. Это касается и поисковых земляных работ, и построения любых объектов.

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"Призываем к нормальной здоровой диалога с обществом, проведения общественных и экспертных обсуждений. Если этого не будет сделано, восприятие проектов будет контраверсионным. Это не будет помогать мемориализации, а вредить", - подчеркнул глава УИНП.

Координатор общественного движения "Спильна справа" Александр Данилюк заявил, что проект Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является инициативой Службы внешней разведки России. Направлен на выставление украинцев соорганизаторами нацистских преступлений.