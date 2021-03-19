Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 333
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 783
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 648
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 864
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1485
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
4
20
5
19
20
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
Видео
Все видео
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 144
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 180
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 783
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 864
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 540
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 45
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
пятница, 19 марта 2021 18:47

Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста

  Комментировать
Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста
Антон Дробович подчеркивает, что именно правительство должно утвердить единую концепцию мемориала в Бабьем Яру. Фото: babel.ua

Ведущая роль в мемориализации Бабиного Яра должна принадлежать только государству. Хаотичная построение памятных объектов общественными организациями - вредит мемориализации. Такую позицию выразил Gazeta.ua руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Желающие могут участвовать и помогать. Будь то российские, американские, канадские или любые другие олигархи. Но государство должно играть первую скрипку в этой истории. Потому что это обязанность Украины - мемориализировать жертв Холокоста. Это определено нормативными актами. Частные инициативы не консолидируют, не создают нарратив, который будет понятен туристам. Не говоря уже об общем понимании истории и события, которое произошло", - отметил Антон Дробович.

До принятия единой комплексной концепции, которую утвердит правительство, розмищння любых объектов мемориализации в Бабином Яру недопустимо. Институт национальной памяти не имеет полномочий проверять проекты общественных организаций. Призывает всех желающих принять участие в благоустройстве Бабиного Яра действовать в рамках действующего законодательства. Это касается и поисковых земляных работ, и построения любых объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру

"Призываем к нормальной здоровой диалога с обществом, проведения общественных и экспертных обсуждений. Если этого не будет сделано, восприятие проектов будет контраверсионным. Это не будет помогать мемориализации, а вредить", - подчеркнул глава УИНП.

Координатор общественного движения "Спильна справа" Александр Данилюк заявил, что проект Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является инициативой Службы внешней разведки России. Направлен на выставление украинцев соорганизаторами нацистских преступлений.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

Эмигранты ограбили банк за ночь

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 16857
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14589
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 10809
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10089
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10089
История
Президент Литвы вспомнил гонения на украинский язык
Президент Литвы вспомнил гонения на украинский язык Просмотров: 153
Как встречали советские машины за рубежом после вторжения в Афганистан
Как встречали советские машины за рубежом после вторжения в Афганистан Просмотров: 612
Суд отменил запрет на продажу книги "Дело Василия Стуса"
Суд отменил запрет на продажу книги "Дело Василия Стуса" Просмотров: 261
Перезахоронили 25 защитников Киева
Перезахоронили 25 защитников Киева
 1 Просмотров: 144
Эмигранты ограбили банк за ночь
Эмигранты ограбили банк за ночь
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
Суд оправдал Пашинского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 186
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть