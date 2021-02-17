Украинцев хотят выставить соорганизаторами Холокоста

Координатор общественного движения "Общее дело" Александр Данилюк заявил, что проект Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является инициативой Службы внешней разведки России. Направлен на выставление украинцев соорганизаторами нацистских преступлений.

"Русский проект "Бабий Яр" в Киеве призван навсегда запечатлеть российскую ложь об украинцах - соорганизаторах Холокоста. Каждый, кто поддерживает этот проект СВР-овских фунтов, - враг Украины.

Мемориал жертвам должен быть государственным музеем, а не частным комплексом, построенным на средства путинских олигархов, которые находятся в санкционных списках Минфина США", - написал Данилюк в Facebook.

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14 мая станет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во времена Второй мировой войны. Соответствующее постановление 2 февраля приняла Верховная Рада. Министерству культуры и информационной политики рекомендуют обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением других институтов списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.