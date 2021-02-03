Установили День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Медаль Праведника мира Фото: doa.in.ua

14 мая станет Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во времена Второй мировой войны. Соответствующее постановление 2 февраля приняла Верховная Рада.

Министерству культуры и информационной политики рекомендуют обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением других институтов списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста. Об этом говорится на официальном веб-портале парламента.

Министерству образования и науки Украины рекомендуют проводить тематические мероприятия, посвященные Дню памяти, и внести соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

На сегодняшний день почетным званием "Праведник народов мира" государства Израиль награждено свыше 2,6 тыс. украинцев, однако людей, которые в Украине спасали евреев, было значительно больше.

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Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" открыл новый арт-объект в Международный день памяти жертв Холокоста в Киеве. Инсталляцию "Взгляд в прошлое" открыли 27 января на просп. Победы, 10 возле Минобразования. "Инсталляцию составляют 2 каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы моноочки с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Иоганнесу Хэле, который осенью 1941 года в оккупированном Киеве сделал серию цветных снимков", - говорилось в сообщении. Среди них - известные фото Бабьего Яра, сделанные сразу после массового расстрела нацистами почти 33 771 еврея 29-30 сентября. Это важные документы и свидетельства ужасного преступления.